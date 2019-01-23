Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине

Причин для выведения банков с рынка нет, считает глава НБУ

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89c/11c/5c489c11c8072.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89c/11c/5c489c11c8072.jpg 2019-01-23T18:40:00+02:00 Экономика Причин для выведения банков с рынка нет, считает глава НБУ

Ни один украинский банк сейчас не находится под угрозой потери платежеспособности.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью сайту "Сегодня".

"Мы не видим на 2019 год, да и на перспективу, причин для выведения банков. Не будем загадывать, но сегодня мы с уверенностью говорим, что ни у одного банка нет рисков быть признанным неплатежеспособным", – сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли в обозримом будущем новый "банкопад".

По словам Смолия, все 77 работающих в стране банков докапитализированы и могут работать как со средствами населения, так и юридических лиц.

При этом он добавил, что остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта по результатам стресс-тестирования.

Глава НБУ сообщил, что впервые за последние пять лет банковская система становится прибыльной.

"Более того, она может зафиксировать рекордный за последнее десятилетие финансовый результат. За 11 месяцев 2018 года прибыль банковской системы составила почти 20 млрд грн", – сказал Смолий.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня": Почему глава НБУ не носит банковские карточки и как узнать свой новый номер счета: интервью с Яковом Смолием.

Напомним, с 2014 года Нацбанк начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений. В итоге за 4,5 года ушли около 100 финансово слабых, непрозрачных и схемных игроков. Сейчас в стране действует около 80 банков — этого достаточно для предоставления услуг населению и компаниям, уверены в НБУ и на финансовом рынке.

Ранее эксперты оценили потери от банковского кризиса 2014–2017 годов в Украине в 40% валового внутреннего продукта.

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