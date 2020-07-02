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Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением

2 июля, 20:48

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Элементом давления он назвал частую публичную критику центробанка со стороны Совета НБУ

Глава НБУ Яков Смолий, который недавно написал заявление об уходе, говоря о политическом давлении на центробанк, имел в виду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 народных депутатов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

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Об этом сообщает "Интрефакс-Украина".

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ – только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы, – а также хотят "помочь" в борьбе за ПриватБанк", – заметил он.

Также еще одним элементом давления он назвал частую публичную критику центробанка со стороны Совета НБУ и попытку дискредитировать правление главой Совета Богданом Данилишиным.

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"Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками ПриватБанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство декапитализировало", – добавил Смолий.

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"При том давлении, в котором мы живем уже больше года, когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция – это "катастрофа для Украины", невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость центрального банка, сохранить ту институциональную способность, которую мы старались выдержать", – подытожил глава НБУ.

Напомним, что ранее правление НБУ приняло решение остаться работать.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ политика отставка давление Яков Смолий

Источник: Интерфакс-Украина

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