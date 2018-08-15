Сможет ли миссия МВФ спасти гривню от падения: эксперты дали ответ

Гривня снова падает. Вчера она просела еще на 10 копеек — по официальному курсу Нацбанка на вторник один доллар стоил 27,34 грн. Изменить ситуацию может приезд в Украину в сентябре миссии Международнонго валютного фонда (МВФ). "Сегодня" выяснила, как это отразится на курсе гривни.

Приезд

"По запросу украинского руководства миссия МВФ посетит Киев 6—19 сентября. Мы обсудим финансовую помощь со стороны фонда", — заявил глава представительства фонда в Украине Йоста Люнгман.

По словам и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, приезд миссии после долгого перерыва — свидетельство хорошего диалога между нашей страной и фондом.

"Мы заинтересованы в обсуждении не только текущих вопросов, но и в продолжении сотрудничества уже после окончания программы в марте ­2019-го", — говорит Маркарова.

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Она добавляет, что удачные переговоры позволят не только пополнить резервы НБУ за счет очередного транша, но также "откроют путь" для льготного кредита в $800 млн от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от Евросоюза (1 млрд евро). В свою очередь глава Нацбанка Яков Смолий прогнозирует, что приезд миссии может способствовать укреплению курса гривни.

Последний транш МВФ в размере $1 млрд Украина получила в апреле прошлого года. После этого наши переговоры с кредитором споткнулись о вопрос повышения цены на газ для населения. По состоянию на начало августа у Кабмина было три варианта пересмотра цены на газ. Например, пессимистичный сценарий предполагает почти 11 грн за кубометр (сейчас почти 7 грн).

Ожидания

По мнению экономиста Александра Охрименко, приезд миссии никак не отразится на курсе:

"Тут куда важнее действия Нацбанка и Минфина. Например, НБУ выставил на аукцион $100 млн, и это повлияет на курс. Но курсовые качели точно будут продолжаться ближайший месяц".

Экономист Тарас Козак говорит — многие эксперты ждали, что новость о приезде миссии позитивно скажется на курсе, хотя этого и не случилось.

"Визит МВФ даст результат только в том случае, если к 6 сентября уже будет договоренность между Кабмином и МВФ по нашим обязательствам. Это и сбалансированный бюджет, и приватизация, но самое главное — цена на газ. Результаты переговоров по этому вопросу хранятся в тайне, но уже есть информация, что предварительные договоренности существуют. Если до приезда миссии будет утверждено формальное решение по газу, я думаю, что в конце октября мы получим очередной транш ($2 млрд. — Авт.). И как только миссия скажет, что их устраивает наше решение, то девальвация гривни или остановится, или очень сильно замедлится", — объясняет Козак.

Турецкий след: последствия для нас

По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, приезд представителей МВФ — важный знак о поддержке Украины, особенно на фоне кризиса в Турции. Напомним, турецкая лира за последние месяцы установила рекорд по темпам девальвации и упала в цене почти вдвое: если в апреле один доллар стоил 4 лиры, то вчера курс впервые опустился до 7 лир/$. Некоторые украинские эксперты уже бьют тревогу, напоминая, что Турция остается одним из основных торговых партнеров Украины. По официальной статистике, доля этой страны в украинском экспорте составляет чуть больше 6%, и падение лиры может плохо повлиять на турецкие товары в Украине. Экономист Борис Кушнирук успокаивает: поставщики той же турецкой одежды исходят не из того, насколько она

дешевая там, а за сколько они могут продать свои товары в нашей стране. Поэтому у нас их товары вряд ли подорожают.

При этом он говорит, что цены в турецких отелях и стоимость туристических услуг могут снизиться, хотя и незначительно — для иностранных туристов цены привязаны к твердой валюте (доллару или евро).