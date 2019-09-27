Сначала передать громадам: детали земельной реформы от Милованова

Стать собственниками и не продавать тому, кому вы не хотите продавать - так должен работать рынок земли

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Министр экономиразвития Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" подчеркнул, что право продавать землю будут иметь только громады, которым землю передадут.

"Мы не хотим продавать государственную землю, мы ее не будем продавать. Мы ее передаем громадам. Это то же самое, что я говорю про большевизм, который отобрал землю у людей, а мы наконец-то хотим восстановить историческую справедливость и вернуть землю громадам. Громада может решить, хочет или нет она продавать землю. Станьте собственниками и перестаньте продавать тому, кому вы не хотите продавать. Но это будут не правительство и не чиновники решать. Это будет решать громада. И мы говорим об этом, о восстановлении справедливости. Для того, чтобы украинец стал собственником своей жизни", – отметил Милованов.

Напомним, министр также отмечал, что задача земельной реформы – создать "казацко-куркульскую республику".

Ранее Тимофей Милованов отмечал, что от введения рынка земли и продажи сельскохозяйственных земель выиграют все украинцы.

Напомним, в среду, 25 сентября, в Верховную Раду был внесен законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

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