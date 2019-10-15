Снижать "зеленые" тарифы задним числом не будут

Реклама

Снижение "зеленых тарифов" задним числом не будет. По крайней мере пока.

Предложение уменьшить расценки, по которым производители экологической электроэнергии продают их государству, на рассмотрение Верховной Рады не будут выносить. Глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус решил этого не делать. О чем заявил на заседании круглого стола, где производители энергии из возобновляемых источников и специалисты убеждали: если снизить тариф, то есть риск потерять и те почти 4% "зеленой генерации", которые сейчас есть в Украине. Ведь тогда может остановится строительство ветряных и солнечных станций.

Инвесторы, прежде всего, иностранные, перестанут вкладывать деньги в отечественную "зеленую энергетику" и начнут судиться с Украиной. А это – многомиллиардные убытки и крест на энергонезависимости страны, уверены эксперты.

"Любое снижение уровня "зеленых" тарифов для существующих проектов, а также тех, которые могут находиться в процессе строительства, приводит к искам в международные инвестиционные арбитражи. И эти иски учитываются на десятки миллионов или сотни миллионов долларов", – заявил партнер компании "СMS UKRAINE" Виталий Радченко.

"Я не поддерживаю идею ретроспективного урезания "зеленых тарифов". И в ближайшее время, ну там, на этой неделе или на следующей, никакого законопроекта я регистрировать не буду", – заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым конструктивный диалог с компаниями, которые инвестируют в отечественный сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама