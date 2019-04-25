Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Снижение цены на газ для населения: появилась реакция Маркаровой

Сегодня, 19:48

По словам министра, постановление Кабмина соответствует обязательствам перед МВФ

Фото: Кабинет министров Украины

Постановление Кабинета министров, позволяющее снижать цену на газ для населения, полностью соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявила министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, постановление правительства № 293 от 3 апреля 2019 года позволит стоимости газа соответствовать уровню цен на рынке.

При этом цены, установленные в 2018 году в постановлении № 867, фактически будут функционировать как ценовой потолок до конца этого года.

"Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и, таким образом, это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ", – прокомментировала она ситуацию, что с 1 мая потолок цен растет, а реально цена на газ снижается.

Глава Минфина также добавила, что прошлогоднее постановление Кабмина установило оптовые цены на природный газ для бытовых потребителей до конца 2019 года, когда тариф должен стать полностью рыночным.

Напомним, снижение цены на газ произойдет с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,25 тыс. грн за тысячу кубометров. Если рыночная стоимость газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабмина № 867, то цена для населения снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для украинцев сохранится на уровне, установленном постановлением.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу. При этом премьер-министр Владимир Гройсман правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.


Цена на газ для населения в Украине, которую снизят с 1 мая, может в будущем пойти вверх. Однако тот факт, что "Нафтогаз" и Кабмин достигли соглашения по этому вопросу, является позитивным. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Эксперт объяснил, что будет с ценой на газ после 1 мая".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, цена на газ, МВФ, Маркарова

Вы сейчас просматриваете новость " Снижение цены на газ для населения: появилась реакция Маркаровой". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут расти тарифы на газ для украинцев: в НБУ изменили прогноз

Сегодня, 15:49

Нацбанк проанализировал решение "Нафтогаза" и Кабмина, а также мировые цены

Третьего предупреждения не будет: Гройсман обратился к "Нафтогазу" из-за цены на газ

Вчера, 12:27

Премьер-министр надеется на дальнейшее снижение стоимости газа

У Зеленского обсуждают снижение цен на газ для населения

Вчера, 09:56

Вопросом занимаются эксперты, заверил спикер штаба Разумков

"Есть две цены на газ": почему и как надолго снизят тариф для украинцев

23 апреля, 17:02

Эксперты объяснили ситуацию, которая сложилась на рынке голубого топлива

Когда закончится война на Донбассе: неожиданный прогноз астролога

Беглый Янукович отличился несуразным поздравлением Зеленскому

Появилось видео подрыва боевиков "Л/ДНР" на собственной мине

Савченко после освобождения сделала заявление в зале суда

"Крупное смещение политической оси", - эксперт

Орбакайте опубликовала фото со следами побоев на лице

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

5 правил женщины в возрасте, которая вызывает интерес у мужчин

Разумков о завершении войны и возвращении узников из тюрем

Соболев и Семенченко объявили о выходе из партии "Самопомич"

Швейцарский рюкзак для путешествий и работы. Подарок при заказе!

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Зеленский пояснил, как собирается останавливать войну на Донбассе

В Днепре 9-классник попробовал разобрать патрон и лишился пальцев

Уэйн Руни: «Чемпионство Ливерпуля будет кошмаром»