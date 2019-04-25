Снижение цены на газ для населения: появилась реакция Маркаровой

По словам министра, постановление Кабмина соответствует обязательствам перед МВФ

Фото: Кабинет министров Украины

Постановление Кабинета министров, позволяющее снижать цену на газ для населения, полностью соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявила министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, постановление правительства № 293 от 3 апреля 2019 года позволит стоимости газа соответствовать уровню цен на рынке.

При этом цены, установленные в 2018 году в постановлении № 867, фактически будут функционировать как ценовой потолок до конца этого года.

"Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и, таким образом, это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ", – прокомментировала она ситуацию, что с 1 мая потолок цен растет, а реально цена на газ снижается.

Глава Минфина также добавила, что прошлогоднее постановление Кабмина установило оптовые цены на природный газ для бытовых потребителей до конца 2019 года, когда тариф должен стать полностью рыночным.

Напомним, снижение цены на газ произойдет с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,25 тыс. грн за тысячу кубометров. Если рыночная стоимость газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабмина № 867, то цена для населения снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для украинцев сохранится на уровне, установленном постановлением.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу. При этом премьер-министр Владимир Гройсман правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

Цена на газ для населения в Украине, которую снизят с 1 мая, может в будущем пойти вверх. Однако тот факт, что "Нафтогаз" и Кабмин достигли соглашения по этому вопросу, является позитивным. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Эксперт объяснил, что будет с ценой на газ после 1 мая".

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