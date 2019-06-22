Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман объяснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%

Службы бесплатной правой помощи Минюста помогут рядовым украинцам подать иски в случае завышения тарифов

Несмотря на вынужденное повышение цены газа для населения, проведенное по требованию международных финансовых институтов, НАК "Нафтогаз Украины" должен снижать стоимость "голубого топлива" при каждом удобном случае, чтобы также снизить тарифы на отопление и горячую воду.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал новостям "Сегодня" в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 21 июня.

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Он призвал "Нафтогаз" устанавливать экономически обоснованные, а не завышенные цены.

"Я добился того, что они уже начали с мая (и в июне, и в июле, и я надеюсь – и в августе), будут снижать цены. Нам нужно было три постановления принять, чтобы вынудить их ликвидировать любые лазейки, чтобы они опомнились и начали выполнять эти решения (я понимаю, что для людей оплата жилищно-коммунальных услуг обременительна, и наша задача сегодня их защитить), а дальше – пусть попробуют их не выполнять", – заявил премьер.

Он напомнил, что в Министерстве юстиции существует специальная бесплатная правовая помощь, которая во всех регионах получила поручение работать с людьми.

"Мы будем подавать иски к местным теплокоммунэнерго, которые будут необоснованно завышать цены. Таким образом, мы ожидаем снижения цены на 15-20% именно на тепло и горячую воду. Я понимаю, что я – премьер Украины, но в каком-то смысле – я и мэр Украины, и должен позаботиться о том, чтобы эти отношения были честными. Потому что там, "внизу", людей некому защитить. И мы создадим механизм для такой защиты", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, Гройсман объяснил, почему цифры в платежках за коммуналку должны уменьшиться, а украинцы не должны платить за дырявые трубы .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Гройсман пообещал, что украинская ГТС не будет приватизирована .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что цена на газ в июне для населения, которую установил "Нафтогаз" без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщиков, снизилась с 6299 грн до 5554 грн за 1000 куб. м. При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения.

Подробнее о состоянии программы субсидий и ЖКХ-долгах читайте на сайте "Сегодня" – "Украинцы начали погашать долги за "коммуналку": итоги весеннего сезона".

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