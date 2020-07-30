Соцпомощь по-новому: эксперт озвучил главную проблему с выплатами

В Украине существенно изменились правила начисления и выплаты социальной помощи. Так, 22 июля Кабмин принял постановление № 632, которым утвердил новый порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи, а также внес изменения в другие нормативные акты, касающиеся соцпомощи.

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Как объясняют в правительстве, часть изменений нужна, чтобы "стимулировать выход из состояния бедности" малообеспеченных семей, в составе которых есть трудоспособные, но не работающие люди. Для таких людей, в частности, будет насчитываться доход в размере 0,5 минимальной зарплаты, а это значит, и размер социальной помощи (если таковую начислят) будет меньше.

Эксперты считают, что Кабмин поставил правильную цель, но сомневаются в правильности методов.

"Что касается безработных, я думаю, что модель должна быть довольно жесткой. Люди должны иметь реальную возможность переучиться и в это время получать какую-то помощь. Но потом – извините, просто содержать потому, что человек не работает, – это неправильно. Но начинать надо с запуска единого общегосударственного реестра получателей социальной помощи и с пересмотра эффективности социальной помощи. Мы в реальности не знаем, кому и сколько выплачивается социальной помощи. Этот реестр не могут запустить уже лет 10. И очевидно, что при такой ситуации куча денег тратятся абсолютно зря. Мы размазываем соцпомощь тонким слоем на слишком большое количество получателей, а в итоге на тех, кто в ней действительно нуждается – лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие люди пожилого возраста ,– денег просто не хватает. <...> В целом я считаю, что государство не может кого-то заставить работать с помощью плетки. Но можно создать систему, которая даст понять: мы не будем решать все проблемы за тебя. Мы можем помочь, но потом или ты работаешь, или живи, как хочешь. Единственное, нужно при этом защитить детей, которые могут быть рядом с этим человеком", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят".

Также о том, как изменится размер соцпомощи, смотрите в сюжете "Сегодня":

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