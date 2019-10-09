Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес

/ Фото: Pixabay

Мы уже писали о том, что одной из своих основных целей правительство ставит обеспеченность каждого гражданина Украины на уровне реального прожиточного минимума. Но это вовсе не означает, что в правительстве собираются автоматически поднять выплаты всем, кто их получает сейчас. В этом материале мы расскажем, что Кабинет министров намерен делать для того, чтобы материальное положение людей, нуждающихся в защите государства, улучшилось.

Инвалидам – ваучеры на образование и работу

В правительстве считают, что люди с инвалидностью смогут существенно поправить свое материальное положение, если будут работать в меру сил.

"Человек с инвалидностью, который может и хочет работать, должен иметь для этого все возможности… Наличие инвалидности не должно быть причиной бедности и изоляции от общества", – говорится в программе деятельности Кабмина.

Один из маркеров выполнения этого пункта программы – добиться, чтобы через 5 лет 40% людей с инвалидностью были трудоустроены.

Достигать эту цель предполагается разными путями. В частности, планируется разработать какой-то новый механизм, который бы лучше, чем сейчас, стимулировал работодателей принимать на работу людей с инвалидностью. А также создать онлайн-платформу, которая поможет людям с инвалидностью, которые хотят работать, контактировать с работодателями.

Из принципиально нового – должны быть введены ваучеры на образование для людей с инвалидностью. Такие ваучеры были введены в Украине несколько лет назад для людей старше 45 лет, которые решили сменить профессию или получить второе образование (их выдают в центре занятости). В ближайшем будущем программу образовательных ваучеров планируется распространить и на лиц с инвалидностью, которые решат овладеть новой профессией.

Тем же, кто захочет попробовать себя в бизнесе, обещают помощь в открытии собственного дела. Цель правительства – увеличить количество предпринимателей из числа лиц с инвалидностью до 20% от всех ФЛП. А количество социальных предприятий – то есть таких, где работают преимущественно лица с инвалидностью либо тех, которые оказывают услуги социально незащищенным украинцам – через 5 лет должно составлять по крайней мере 10% от числа всех предприятий.

Реклама

Также в планах – увеличить количество услуг для людей с инвалидностью, доведя их до международных стандартов, и развить соответствующую инфраструктуру, чтобы люди с ограниченными возможностями могли легко добираться на работу и вообще не чувствовали себя в изоляции. В частности, планируется развивать услугу социального такси. По украинскому законодательству, службы социального такси могут создаваться местными сластями (территориальными громадами). С 2018 года в государственном бюджете предусматриваются деньги специально на приобретение машин, оборудованных для перевозок людей с ограниченными возможностями. В текущем году на покупку таких машин заложено 30 млн грн. Для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата услуга такого такси бесплатна.

Кроме того, в правительстве обещают, что через 5 лет средствами реабилитации будут обеспечены все 100% людей, которые в них нуждаются. Причем льготы на приобретение средств реабилитации планируется частично монетизировать.

В целом уровень финансового обеспечения лиц с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, через 5 лет обещают довести до уровня средней зарплаты в Украине.

Пенсионерам – прожиточный минимум, но достойный уход

Учитывая тенденцию к "старению" нации, правительство не обещает существенного повышения пенсий за бюджетный счет. Денег на это ни в бюджете, ни в Пенсионном фонде просто нет. Правительство готово гарантировать лишь то, что человек пожилого возраста будет получать обеспечение не ниже прожиточного минимума. Если же он хочет на старости иметь доход выше прожиточного минимума, позаботиться об этом должен будет сам.

В программе правительства ставится цель "стимулировать ответственное отношение к финансам и их накоплению на собственную старость на протяжении активной экономической жизни". То есть все изменения в сфере пенсионного обеспечения будут направлены на развитие второго и третьего уровней пенсионного обеспечения – через негосударственные пенсионные фонды и добровольного.

"Накопление должно быть ответственностью, прежде всего, самого человека", говорится в программе правительства. Государство же берет на себя обязанность только "создать условия для обеспечения сохранности пенсионных накоплений (превенция мошенничества в пенсионном накоплении)" и "обеспечивать достаточное информирование" о возможностях пенсионного накопления.

Кроме того, правительство планирует существенно расширить сеть учреждений, которые предоставляют социальные услуги для пожилых людей, и повысить качество услуг до международных стандартов. В частности, планируется "внедрить новейшие технологии в сфере ухода за лицами пожилого возраста" и повысить стандарты гериатрических пансионатов.

Реклама

Кабмин Гончарука берет на себя обязанность создать такие условия, чтобы через 5 лет "квалифицированный уход был доступен всем людям пожилого возраста, которым он необходим, – как в публичном, так и в частном секторе".

Также планируется развивать систему образовательных услуг для пенсионеров, чтобы активнее вовлекать их в общественную жизнь. В программе правительства сформулирована цель "увеличить продолжительность активных лет жизни на 10% (по методологии ВОЗ)".

Малообеспеченным увеличат выплаты, но сократят продолжительность "сложных жизненных обстоятельств"

Основным недостатком существующей системы предоставления помощи малообеспеченным семьям и таким, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, новое правительство считает то, что эта система не помогает семьям преодолеть проблемы и начать обходиться без помощи государства. То есть малообеспеченные годами получают помощь и никак не могут преодолеть черту бедности.

Подход к оказанию помощи таким семьям планируется изменить. Как говорится в программе правительства, социальная помощь должна "стимулировать членов семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни". В частности, малообеспеченным не только будут выплачивать соцпомощь. Трудоспособным членам таких семей будут также помогать трудоустраиваться на более высокооплачиваемую работу либо открывать собственный бизнес. За 5 лет каждый второй человек трудоспособного возраста, который не работает и чья семья получает финансовую помощь от государства, должен быть трудоустроен и перестать нуждаться в помощи государства – это еще один маркер эффективности работы правительства, заложенный в программу Кабмина.

В первую очередь добиться улучшения ситуации предполагается благодаря обновлению службы социальной помощи и обучению специалистов. Также планируется создать Единую информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения Украины – E-SOCIAL, благодаря которой будет проводиться детальная аналитика проблем каждой семьи и координироваться усилия всех органов власти по предоставлению помощи. А заодно эта система позволит выявить нецелевое использование средств и направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается.

"Семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, в частности из-за низких доходов, получат своевременную и профессиональную помощь, включая финансовую, которая направлена на быстрый выход из кризиса и преодоление сложных жизненных обстоятельств", – записано в программе правительства.

В правительстве уверяют: благодаря новому подходу граждане, которые действительно нуждаются в социальной помощи, будут получать ее в гораздо больших размерах. В частности, "чертой бедности" станет размер реального прожиточного минимума (его должны еще посчитать, но уже сейчас ясно, что это будет цифра свыше 4000 или даже 4500 грн). В перспективе планируется перейти на налогообложение не отдельных людей, а семьи (сайт "Сегодня" рассказывал об этом в материале "Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит"). Ожидается, что благодаря этому уровень налогообложения многих семей снизится, в доходы, соответственно, вырастут.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что правительство внесло в Раду законопроект о рынке земли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама