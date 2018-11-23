Соцстандарты в бюджете-2019: повысят "минималку" и прожиточный минимум

Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Так, уже с 1 января 2019 года "минималка" должна вырасти на 450 гривен – до 4173 гривен в месячном размере, и 25,13 гривни – в почасовом.

Прожиточный минимум должен вырасти на 9,4%. Это один из основных социальных показателей, на основании которого формируется большинство социальных выплат и ведется расчет пенсий.

В 2019 году прожиточный минимум будет повышаться дважды: с 1 июля до 1936 грн, а с 1 декабря – до 2027 грн. Напомним, по состоянию на 1 января прожиточный минимум составлял 1700 грн, сейчас – 1777 грн, а с 1 декабря 2018 года должен еще раз подняться – до 1853 грн.

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Бюджет предусматривает финансирование субсидий в размере 55,095 млрд гривен. Сама сумма, выделенная на субсидии не изменилась с первого чтения, но теперь разделена на две бюджетные программы. При этом министр финансов Оксана Маркарова заявила на брифинге, что на субсидии потратят 58 млрд гривен.

По одной из программ Министерству социальной политики выделяется 20 млрд грн на предоставление льгот и субсидий "живыми деньгами". Полностью монетизированные субсидии – в виде денег на счетах в госбанке – с 1 января начнут получать те, кто впервые обратится за помощью. Позже выплаты станут "живыми деньгами" и для остальных получателей.

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По другой программе 35,095 млрд гривен планируется направить местным бюджетам в виде субвенции – на выплату помощи по "коммуналке".

И хотя президент Петр Порошенко потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий. а также пригрозил, что не подпишет бюджет, общая сумма финансирования субсидий в 2019 году сопоставима с расходами 2018 года. При этом тарифы на газ, отопление и горячую воду вырастут. Но в Кабмине уверяют, что выплата субсидий станет более адресной, а доходы украинцев будут расти, что и компенсирует разницу.

Напомним, с декабря-2018 в Украине вырастут пенсии. Также повысится прожиточный минимум, а вместе с ним размер минимальной пенсии – с нынешних 1435 гривен до 1497.