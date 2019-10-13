Отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: эксперт оценил идею Кабмина

Предполагается, что пенсии и помощь малообеспеченным будут рассчитываться, как раньше

/ Фото: Александр Яремчук

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Министр социальной политики Юлия Соколовская предложила отвязать от прожиточного минимума в Украине более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей. Исключением будут только пенсии и помощь малообеспеченным семьям.

Предполагается, что размер других выплат будут устанавливать абсолютных цифрах каждый год при принятии бюджета. В целом это приведет к экономии денег в госбюджете, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, в правительстве понимают, что прожиточный минимум не является таковым по своей сути.

"Более того – мы имеем сегодня нонсенс, когда Минсоцполитики каждый месяц вывешивает на своем официальном сайте в соответствии с действующим законодательством рассчитанный прожиточный минимум, исходя из фактической цены трех потребительских корзин, которые, собственно, и должны формировать прожиточный минимум. По их расчетам, прожиточный минимум – 4100-4200 грн. И получается достаточно интересная вещь, когда говорим прожиточный минимум – мы не понимаем, о каком конкретно прожиточном минимуме идет речь. Тем более что есть еще расчет Федерации профсоюзов Украины, прожиточный минимум у них – 5500 грн. Поэтому зародилась идея то, что прописывается в бюджете, не называть "прожиточным минимумом". Назвать его иначе", – отметил он.

В этом и суть инициативы – прожиточный минимум устанавливать в соответствии с расчетом, а в бюджете закладывать условную сумму на компенсацию трат по существованию человека, говорит экономист.

Таким образом, отвязывая выплаты от прожиточного минимума, государство не обязывается выплачивать сумму, покрывающую базовые потребности человека.

"Когда в бюджете закладывается прожиточный минимум, тогда все суммы пляшут от прожиточного минимума. В чем генеральная идея? Все эти соцвыплаты имеют целью одно – поддержать человеческую жизнь. Это сделать можно тогда, когда вы даете сумму, которая сопоставима с размером прожиточного минимума <…> Этот отрыв погубит основную идею, которая собственно и формировалась в процессе установки взаимосвязи между этими выплатами и прожиточным минимумом", – сказал эксперт.

Напомним, представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Министерство финансов намерено в течение 2020 года повысить размер прожиточного минимума, заложенный в законопроекте о госбюджете на следующий год, в два раза – почти до 4,5 тыс. грн.

Напомним, что в Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2007 грн.

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