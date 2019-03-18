Соцвыплаты под контролем: в Минфине отчитались о "войне" с "бумажными нуждающимися"
Министерство дало старт войне с мошенниками еще в 2016 году
Благодаря верификации социальных выплат в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование по меньшей мере 14 млрд гривен бюджетных средств. Об этом говорится в колонке директора Департамента мониторинга баз данных и верификации выплат Министерства финансов Дмитрий Серебрянский на VoxUkraine.
Он напомнил, что в 2016 году Минфин дал старт "масштабной войне с мошенниками" в сфере социальных выплат и инициировал процесс верификации получателей социальных пособий.
"План был амбициозный: унифицировать информацию из различных реестров и баз данных, сопоставить ее, выявить злоупотребления и сообщить об этом соответствующие структуры, чтобы государство наконец прекратило кормить аферистов", – говорится в колонке.
Серебрянский сообщил, что в 2017 году Минфин предоставил 7,5 млн рекомендаций по проверке около 2,6 млн получателей социальной помощи.
Министерство также напомнило на странице в Facebook, что верификация соцвыплат – это проверка, действительно ли государственные средства (средства налогоплательщиков) получают настоящие пенсионеры и малообеспеченные, а не "бумажные нуждающиеся".
Напомним, в результате проверок по итогам января-сентября 2018 года было выявлено, что более 68 тысяч украинцев получают субсидии на оплату "коммуналки" по нескольким адресам одновременно:
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