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Соцвыплаты под контролем: в Минфине отчитались о "войне" с "бумажными нуждающимися"

Сегодня, 19:51

Министерство дало старт войне с мошенниками еще в 2016 году

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Соцвыплаты под контролем: в Минфине отчитались о "войне" с "бумажными нуждающимися" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg Экономика Министерство дало старт войне с мошенниками еще в 2016 году

Благодаря верификации социальных выплат в 2017-2018 годах удалось предотвратить неэффективное использование по меньшей мере 14 млрд гривен бюджетных средств. Об этом говорится в колонке директора Департамента мониторинга баз данных и верификации выплат Министерства финансов Дмитрий Серебрянский на VoxUkraine.

Он напомнил, что в 2016 году Минфин дал старт "масштабной войне с мошенниками" в сфере социальных выплат и инициировал процесс верификации получателей социальных пособий.

"План был амбициозный: унифицировать информацию из различных реестров и баз данных, сопоставить ее, выявить злоупотребления и сообщить об этом соответствующие структуры, чтобы государство наконец прекратило кормить аферистов", – говорится в колонке.

Серебрянский сообщил, что в 2017 году Минфин предоставил 7,5 млн рекомендаций по проверке около 2,6 млн получателей социальной помощи.

Министерство также напомнило на странице в Facebook, что верификация соцвыплат – это проверка, действительно ли государственные средства (средства налогоплательщиков) получают настоящие пенсионеры и малообеспеченные, а не "бумажные нуждающиеся".

Напомним, в результате проверок по итогам января-сентября 2018 года было выявлено, что более 68 тысяч украинцев получают субсидии на оплату "коммуналки" по нескольким адресам одновременно:

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Тег выплаты, Минфин, соцвыплаты, социальные выплаты, Серебрянский

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