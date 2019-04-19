Соглашение близко: США подвели итоги торговых переговоров с Китаем

Представители Штатов и КНР продолжат постоянные контакты, заверили в Белом доме

Фото: AFP

В Белом доме заверили, что очередной этап торговых переговоров США и Китая, который прошел 3-5 апреля в Вашингтоне, завершила прогрессом. Американская сторона уверяет – контакты на постоянной основе продолжатся.

"США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем. Значительную часть работы еще предстоит проделать. Руководители, заместители министров и члены делегаций будут поддерживать постоянные контакты для решения остающихся вопросов", - отметили в Белом доме.

Также указана, что "темами переговоров были вопросы интеллектуальной собственности, передачи технологий под давлением, нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правовая сфера".

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что на переговорах удалось добиться прогресса. Также СМИ стало известно, что Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу, посвященную подписанию торгового соглашения между странами.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе", – сказал американский президент.

Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США, которое обсуждается на двухсторонних переговорах. Си Цзиньпин выразил надежу на заключение соглашения на взаимовыгодной и справедливой основе в ближайшее время.

Еще 18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Как известно, торговое противостояние США и Китая влияет на глобальную экономику. Поэтому Брюссель обеспокоен тем, какие договоренности заключат США и Китай - если американский рынок будет закрыт для товаров из Китая, то, вероятно, Поднебесная захочет компенсировать это за счет европейских рынков. Это касается и Украины, которую уже заполнили китайские товары:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Соглашение близко: США подвели итоги торговых переговоров с Китаем". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"