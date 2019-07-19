Соглашение о перемирии на Донбассе и улучшение экономических показателей: итоги недели

В Украине стало меньше населения, а Нацбанк понизил учетную ставку





Общество

Сократилась до 42,03 млн человек численность населения Украины по состоянию на 1 июня. На начало года насчитывалось 42,15 млн человек. По данным Госстата, на 100 умерших приходится 49 новорожденных. За пять месяцев в Украине умерли 260,9 тыс. человек, а родились – 126,7 тыс. человек.

Правительство одобрило стратегию популяризации украинского языка до 2030 года. Она определяет стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых будет направлена реализация государственной языковой политики, и охватывает практически все сферы общественной жизни.

Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Полиция взяла под круглосуточную охрану каждую из 199 окружных избирательных комиссий. Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 5308 заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном, они связаны с незаконной агитацией (3135) или подкупом избирателей (605). Зафиксировано по 148 сообщений о совершении хулиганства или повреждении имущества.

91,1 тонны гуманитарной помощи Международный Комитет Красного Креста доставил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало пять грузовых автомобилей с с медицинским оборудованием, гигиеническими и продуктовыми наборами.

66,5% украинцев считают Россию страной-агрессором. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Не считают так 23,9%.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины. Военный парад в нем не упоминается. Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.

14 июля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня за всю историю наблюдений – 36 мм. Максимальное количество осадков в Киеве за день выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

До 2023 года уровень владения английским на уровне В1 станет обязательным при поступлении на бакалавра. Такие изменения предполагает концепция развития английского языка в университетах, разработанная Минобразования.

Около 1 млн украинцев попали с начала года в Единый реестр должников, сообщил Опендатабот. Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.

31 работник Национальной полиции и 13 военнослужащих Нацгвардии в настоящее время участвуют в международных миротворческих миссиях в Кипре, Косово, Южном Судане и Демократической Республике Конго.

56 105 человек с начала года заболели в Украине корью – 26358 взрослых и 29727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

Конституционный суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (закон о декоммунизации).

16 июля вступил в силу "языковый" закон. Он устанавливает, что единственным государственным (официальным) языком в стране является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

НАПК выявило нарушения в 53 отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2019 года.

Решил заменить 12 послов за границей президент Владимир Зеленский из-за того, что они занимают свои должности значительно больший срок, чем традиционный для украинской дипломатии (в среднем 4-5 лет).

233 347 украинцев изменили место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах. Из них 2166 человек – из оккупированного Крыма, 35780 – из Донецкой области и 17370 – из Луганской.

9722 украинских туристов в 2018 году отдохнули на Мальдивах, что позволило Украине войти в ТОП-20 стран Европы, туристы из которых больше всего посещают эту страну. Рост турпотока из Украины по итогам прошлого года в сравнении с 2017 годом составил 17,6%. С января по май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, украинских туристов на Мальдивах было больше на 8,3%.

С 2020 года Кабинет министров запустит Единую информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения (E-Social). Систему должны наполнить информацией до 30 сентября 2020 года.

Оштрафовала 652 предприятия Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в январе-июне на сумму около 6,8 млн грн за нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины. Она провела 11 тыс. проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и 1,5 тыс. проверок – в сфере ветеринарной медицины.

Экономика

"Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для нужд населения, которая будет действовать в июле – 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июнем это ниже на 11,7%. В июне стоимость газа была снижена на 7,3% по сравнению с маем

Понизил с 17,5% до 17% годовых учетную ставку Национальный банк с 19 июля. На прошлом ставка удерживалась с конца апреля-2019.

На уровне 5,5 тыс. грн будет установлена минимальная заработная плата на 2020 год – об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Повысил с 2,5 до 3,0% Национальный банк оценку реального роста экономики в текущем году, в следующем – с 2,9 до 3,2%. Улучшение прогноза связано с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

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11,3 млн пенсионеров по данным Пенсионного фонда, насчитывалось 1 июля в Украине, а средняя пенсия составила 3005,96 грн.

Чернобыльская АЭС возобновила промышленную эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов после его модернизации. За неделю работы на заводе подготовлено 34 упаковки готового продукта, тогда как до возобновления его эксплуатации было изготовлено всего 63. В течение первого полугодия промышленной эксплуатации завода планируется освоение проектной мощности в объеме 10 упаковок в сутки.

Увеличили количество обслуженных туристов в 1,6 раза до 4,557 млн человек украинские турагенты и туроператоры в 2018 году. Об этом сообщила Государственная служба статистики. Из этого количества иностранные туристы составили 76 тыс. человек. 4,02 млн туристов направлялись за границу. Услугами внутреннего туризма воспользовались 457 тыс. человек.

Кабмин установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии России на востоке Украины частное жилье. Предельный размер компенсации – 300 тыс. грн.

131,4 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поступило в бюджет в январе – июне. Это на 21,9% больше в годовом выражении.

Экспортировала 1,7 млн тонн зерновых культур Украина с начала 2019-2020 маркетингового года на 17 июля, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Вырос на 2,2 млрд грн объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона 16 июля, или на 3,3%, до 67,1 млрд грн. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 60,7 млрд грн, или почти в 11 раз. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 8,8% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года было менее 1%.

Рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки экспортировала Украина по результатам 2018-2019 маркетингового года – на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

ГФС приняла 179 решений о предоставлении плательщикам рассрочки НДС при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства. Всего по состоянию на 1 июля плательщиками в таможни подано 313 заявлений о предоставлении рассрочки по уплате НДС. Рассмотрено 307 заявлений, из которых по 80 выданы отказы из-за несоблюдения обязательных требований. 48 заявлений отозваны самими плательщиками.

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

58,6 млрд грн налогов и дивидендов группа "Нафтогаз Украины" в январе-июне уплатила в государственный бюджет. Это составило 15,9% общих доходов госбюджета за шесть месяцев. НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на 27,2% больше, чем в 2017 году.

Получила регистрацию как юридическое лицо новосозданная Государственная таможенная служба Украины. Следующими этапами в создании новой таможни станут утверждение структуры и штатного расписания, создание территориальных органов, перевод работников в новую службу. После этого Кабинет министров сможет принять распоряжение о возложении обязанностей на новую службу.

Увеличился на 19% экспорт продукции украинского агропромышленного комплекса в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,2 млрд долларов, сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". При этом импорт агропропродукции увеличился на 9% и составил 2,7 млрд долларов.

Составил 2,63 млрд долларов дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май, что на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров за этот период вырос на 7,4% – до 20,9 млрд долл., импорт – на 9,3%, до 23,53 млрд долл.

Сократился на 1,6% объем наличных денег в обороте вне банковской системы в июне по сравнению с показателем на начало года – до 393,8 млрд грн. В НБУ считают, что это связано со стабильным ростом популярности безналичных расчетов.

Составила 196,45 долл. за 1 тыс. куб. м средняя цена импортного природного газа в Украине в июне, что на 8,7% меньше, чем в мае – такие данные приводит ГФС.

Намолотили 17,4 млн тонн ранних зерновых с площади 5,1 миллиона га украинские аграрии по состоянию на 15 июля, сообщили в Минагрополитики и продовольствия.

33 млрд грн Министерство финансов привлекло в государственный бюджет, разместив облигации внутреннего государственного займа. Это крупнейшее размещение 2019 года. При этом ставки доходности снижены по всем инструментам, особенно по трехмесячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта), по однолетним ОВГЗ в долларах – 6,5% (снижение на 50 б.п.), по двухлетним ОВГЗ в долларах – 7% (снижение на 50 б.п.).

Поступило 118 млрд грн налога на доходы физических лиц в январе – июне в сводный бюджет. Это на 21,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

10,4 млрд грн военного сбора поступило в I полугодии в государственный бюджет, что на 22% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Увеличил на 25% российский "Газпром" из-за остановки на ремонт двух ниток "Северного потока" транзит газа в Европейский союз через территорию Украины – на 60 млн куб. м в сутки.

Мир

Европейский парламент призвал Евросоюз, его органы и страны-члены ЕС быть готовыми к введению новых санкций против России в случае продолжения нарушения ею международного права. За соответствующую резолюцию проголосовали 458 депутатов Европарламента.

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга приняли решение отклонить апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран и взыскание с "Газпрома" активов в пользу "Нафтогаза".

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Прошлый месяц стал самым жарким июнем в мире за последние 140 лет, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Средняя температура воздуха в мире в июне 2019 года составила 16,4 градуса по Цельсию, что на 0,9 градуса выше среднего июньского показателя с конца XIX века.

МВФ пришел к выводу, что нынешний курс доллара США значительно завышен. С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12%. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне,

Высадил в Амазонии за 20 лет 2 млн деревьев бразильский фотограф Себастьян Сальгадо, который вместе с соратниками возрождает природу региона. В результате целая экосистема была восстановлена практически с нуля.

Штраф в размере рекордных 5 млрд долларов одобрила Федеральная торговая комиссия США для Facebook в рамках дела об утечке личных данных 87 млн пользователей (и использовании их компанией Cambridge Analytica).

Выросла на 6,2% в годовом выражении экономика Китая по итогам второго квартала 2019 года. Рост ВВП по итогам первой половины года оказался минимальным за всю историю наблюдений – с марта 1992 года, составив 6,3%. По итогам 2018 года темпы роста экономики КНР оказались на минимальном уровне с 1990 года (6,6%).

Спущена на воду первая атомная подводная лодка проекта "Барракуда" во Франции. Проект разрабатывался с начала 2000-х годов. В общей сложности французские военные намерены принять на вооружение шесть таких подлодок.

Апелляционный суд Амстердама не смог разрешить спор о "скифском золоте" и запросил дополнительную информацию у сторон: Украины и музеев Крыма. Окончательное решение суд может вынести через 6-9 месяцев.

820 млн человек в мире сталкивались в прошлом году с проблемой голода и недоедания, свидетельствуют данные ООН. В 2017 году таких было 811 млн человек. Примерно каждый девятый человек в мире страдает сегодня от голода. С 2016 года число людей, которые страдают в мире от голода, постоянно растет.

30% россиян считают Украину братской страной

Уложил 1628 километров газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря "Газпром" – 66,3% от его общей протяженности.

12 сентября 2019 года директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард оставит свой пост. Она станет председателем Европейского центрального банка.

Tesla убрала из продажи самые дешевые модели. Ими оказались "народные" версии (Standard Range) седана Model S и кроссовера Model X. В результате начальная стоимость Model S в США увеличилась с 75 000 до 79 990 долларов, а Model X – с 81 000 до 84 990 долларов.

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