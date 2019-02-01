Соглашение о самой крупной зоне свободной торговли в мире вступило в силу

Страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифов

Соглашение о самой крупной зоне свободной торговли в мире вступило в силу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d4/c12/5c45d4c12bc39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d4/c12/5c45d4c12bc39.jpg 2019-02-01T16:50:00+02:00 Экономика Страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифов

Крупнейшая зона свободной торговли в мире – между ЕС и Японией - заработала сегодня, 1 февраля, со вступлением в силу Соглашения об экономическом партнерстве (EPA).

"Мы открываем новый рынок, который является домом для 635 млн человек и около трети мирового ВВП", – цитирует президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера издание EUobserver.

Соглашение, работа над которым длилась четыре года, снижает тарифы, внедряет сотрудничество в сфере стандартов и регулирования и открывает рынки государственных закупок. Отмечается, что европейские компании будут экономить 1 млрд евро в год на пошлинах и могут увеличить экспорт в Японию на 13%.

Окончательный вариант Соглашения об экономическом партнерстве ЕС и Японии был согласован еще в декабре 2017 года. В соответствии с ним страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифов.

Япония – вторая из стран G7 после Канады, с которой единая Европа достигла подобных договоренностей.

Ранее отмечалось, что ЕС и Япония договорились создать зону свободной торговли в противовес протекционистской политике США.

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