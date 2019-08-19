Соглашение о ЗСТ с Израилем: Зеленский и Нетаньяху сделали заявление

/ Фото: Офис Президента Украины

Украина и Израиль договорились расширить Cоглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами на сферу услуг. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после подписания ряда документов в рамках визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Киев.

"Договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг", – сказал глава государства.

Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже "Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео"

Нетаньяху также сообщил о намерении расширить соглашение о ЗСТ между странами и добавил, что принято решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

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"И в Киеве, и в Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий", – отметил Нетаньяху.

По его словам, в настоящее время "квинтэссенцией развития какого-либо государства являются инновации", и у Украины есть большие таланты и возможности для этого.

"Израильские компании здесь работают, и мы сотрудничаем с десятками тысяч, где-то около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых, тех, кто задействован в сфере современных технологий", – добавил премьер Израиля.

Как сообщает также пресс-служба украинского президента, госсекретарь Минэкономразвития Украины Алексей Перевезенцев и посол Израиля в Украине Йоэль Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством Министерства юстиции Израиля.

Новости "Сегодня" писали, что переговоры о ЗСТ с Израилем активизировались в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись более десяти раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

Верховная Рада приняла проект закона о ратификации соглашения 11 июля, а 6 августа закон подписал Зеленский. По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, Израиль ратифицирует соглашение о ЗСТ с Украиной после выборов в Кнессет, которые запланированы на 17 сентября 2019 года.

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