Соглашение ОПЕК vs. коронавирус: почему дорожает нефть

Мировые цены на нефть поднимаются, так как рынок продолжает оценивать историческое соглашение ОПЕК+. Инвесторы пытаются понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:23 по киевскому времени составила 32,07 доллара за баррель, что на 0,33 доллара (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 13 апреля фьючерсы выросли в цене на 0,8%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,21 доллара (0,94%) – до 22,62 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 1,5%.

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Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть. Тем временем, президент США Дональд Трамп, содействовавший переговорам стран ОПЕК+, написал в своем Twitter, что "сокращение, к которому стремится ОПЕК+, – это 20 млн баррелей в сутки (б/с), а не 10 млн б/с".

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.

"Я не вижу возможности возврата потребления к прежним уровням до 2021 года. Даже при постепенном восстановлении экономической активности, нефтедобывающим странам будет довольно сложно ограничить добычу в соответствии с реальным спросом на нефть", – рассказал Bloomberg аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

Ранее сайт "Сегодня" подробно писал о том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем саудиты этому способствовали, почему США это "проспали" и чем все закончится. При этом мы также разбирались, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

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