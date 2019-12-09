Соглашение с МВФ позволит Украине получить 500 миллионов евро от Евросоюза – Маркарова

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляет, что соглашение с Международным валютным фондом позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.
Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook.
"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи из ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы",- написала Маркарова.
Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой трехлетней программе сотрудничества. 7 декабря состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждались условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.
В свою очередь, украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что договоренность о новой 3-летней программе поддержки является маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы.
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