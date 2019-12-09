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Соглашение с МВФ позволит Украине получить 500 миллионов евро от Евросоюза – Маркарова

9 декабря, 01:11

Министр финансов Украины подчеркивает, что достижение соглашения с МВФ открывает двери для выгодного сотрудничества

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляет, что соглашение с Международным валютным фондом позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.

Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook.

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"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи из ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы",- написала Маркарова.

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Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой трехлетней программе сотрудничества. 7 декабря состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждались условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.

В свою очередь, украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что договоренность о новой 3-летней программе поддержки является маркером доверия к стране и означает более дешевые ресурсы.

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ЕС программа помощь сотрудничество МВФ Оксана Маркарова

Источник: Сегодня

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