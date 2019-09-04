На пути к энергонезависимости: согреет ли американский сжиженный газ всю Украину

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Украина продолжает искать пути усиления энергетической независимости и диверсификации поставок энергоресурсов. 31 августа представители нашей страны, Польши и США подписали в Варшаве Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики, который может положить начало проекту по поставкам в Украину через Польшу сжиженного газа из Соединенных Штатов.

"Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, но и всей Европы", – так прокомментировал Меморандум секретарь СНБО Александр Данилюк, который подписал этот документ от Украины.

Старая история

Идея строительства в Украине мощностей для приема сжиженного газа не из России вынашивалась давно. Еще в начале 2000-х поставки сжиженного газа через Европу Украине предлагала Норвегия. Ради дружбы с Россией предложение было отвергнуто. В 2010-х впервые заговорили о проекте "Интерконнектор Украина-Польша" и о строительстве LNG-терминала (терминал по получению и регазификации сжиженного газа) для поставок газа из Северной Африки, Азии и других стран. Тогда даже велись строительные работы в этом направлении. Однако ни один из проектов так и не был реализован. Хотя после начала российской агрессии разговоры о них активизировались вновь, но лишь на короткое время.

"Проект "Интерконнектор Украина-Польша" был главным из тех проектов, которые обсуждались раньше. Но тогда "Нафтогаз Украины" посчитал, что его реализация невыгодна, и все работы в этом направлении фактически были прекращены. Если бы у нас сейчас был этот интерконнектор, это открыло бы доступ Украине к любому газу, который присутствует на свободном рынке. Он мог бы идти через Польшу в Украину из любой страны", – говорит эксперт по вопросам энергетики, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Сейчас к старой идее вернулись опять. Причем, по словам чиновников, работы по налаживанию поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу с балтийских морских терминалов планируется проводить довольно активно.

"Одной из первых задач будет анализ, какие работы нужно сделать, чтобы обеспечить увеличение возможности получения газа с LNG-терминала в Польше. Для того, чтобы мы смогли диверсифицировать, получить конкуренцию. Чтобы мы смогли обеспечить нашу безопасность... Уже есть политическое решение, и сейчас активно будут работать экспертные группы, – заявил на брифинге 2 сентября недавно назначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. – Там есть разные [варианты] решения. Я думаю, что, учитывая те скорости, которые мы получили на выходных с нашими американскими и польскими партнерами, мы очень быстро выйдем на проектное решение для того, чтобы реализовать эту возможность".

Впереди много работы

Подписанный Меморандум – это всего лишь декларация о намерениях, напоминают эксперты. А чтобы эти намерения воплотились в жизнь, предстоит в дальнейшем подписать ряд других документов.

"Это соглашение предусматривает работу по трем направлениям. Первое – это строительство трубопровода по украинской территории. Поляки и раньше были готовы дотянуть его до нашей границы, но строить на украинской территории, естественно, не собирались. А у нас тогда посчитали это невыгодным. Второе – необходимо увеличить мощность терминала в Свиноустье, который сейчас рассчитан исключительно на польские нужды. Там свободных объемов нет, и вряд ли они появятся, потому что газ законтрактован. И третье – сейчас поставки американского СПГ ограничены терминалами по сжижению газа на Атлантическом побережье США. Следовательно, им надо увеличить свои мощности. Таким образом, нужно будет заключить контракты на достройку трубопровода, на увеличение мощности терминала в Свиноустье и на увеличение мощностей по сжижению американского газа. То есть, если мы хотим, чтобы этот Меморандум приобрел реальные, практические очертания, нам необходимо решить эти три проблемы", – объясняет Геннадий Рябцев.

Сколько сжиженного газа может прийти в Украину из Европы?

Эксперты считают, что "Интерконнектор Украина-Польша" не должен стать единственной альтернативой российскому газу, для обеспечения энергетической безопасности импорт газа должен быть диверсифицирован.

"Терминал в Свиноустье может быть лишь одним из элементов дополнительной подстраховки нашего газового энергетического баланса. Но он не может быть основополагающим источником диверсификации газовых поставок. Страны, которые сейчас переориентируются на сжиженный природный газ, как правило, имеют несколько точек входа. В том числе имеют трубопроводный газ и имеют сжиженный природный газ. Например, Турция развивает и терминалы по приему сжиженного газа из Катара, и в то же время – трубопроводы. Не только Южный и Голубой поток, по которым сейчас российский газ идет в обход Украины. В ближайшее время там появится еще и газопровод TANAP, по которому азербайджанский каспийский газ пойдет в Южную Европу. Такая страна, как Украина, с таким большим потреблением природного газа и достаточно мощной промышленностью, также должна иметь несколько точек сжиженного газа и обязательно – трубопроводного газа", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Также сомнительно, что с помощью одних лишь польских терминалов удастся обеспечить Украину необходимым количеством газа.

Первые возможные объемы поставок американского сжиженного газа министр энергетики Алексей Оржель оценил примерно в 1 млрд кубометров в год. В перспективе же, когда будут увеличены мощности терминала в Свиноустье и построен терминал в Гданьске, объемы, конечно, увеличатся.

Несколько лет назад говорилось о том, что после строительства польского интерконнектора и терминала в Южном Украина сможет получать в сжиженном виде до 10 млрд кубометров сжиженного газа в год. Это приблизительно годовой объем украинского импорта. Но эксперты сомневаются в реальности таких цифр.

"Даже если мы будем наращивать добычу собственного газа и усиливать энергосбережение, мы все равно не сможем полностью диверсифицировать свой энергетический баланс за счет поставок сжиженного природного газа. После полного запуска польской ветки и строительства перемычки с Польшей Украина сможет принимать всего 1-2 млрд кубометров американского или норвежского газа в год", – считает Алексей Кущ.

Если вернуться к проекту строительства LNG-терминала, это расширило бы возможности поставок в Украину сжиженного газа.

"Вот этот проект действительно мог бы закрывать значительную часть потребностей – порядка 5 млрд куб. м в год", – говорит Алексей Кущ.

По его мнению, Украина могла бы создать трехсторонний консорциум, куда вошел бы Катар, Турция и Украина. Катар – как крупнейший поставщик сжиженного природного газа в мире, а Турция – как страна, участвующая в логистической цепочке (через ее территорию должны идти танкеры со сжиженным газом).

В то же время Геннадий Рябцев считает украинский LNG-терминал бесперспективным проектом. Дело в том, что в свое время его строительство и заморозилось из-за того, что Украине не удалось договориться с Турцией о транзите сжиженного газа танкерами через Босфор. И здесь следует искать не только политический аспект.

"Для того, чтобы поставлять в Украину газ из Северной Африки, нужно согласие Турции. А Турция согласия на проход газовозов через Босфорский пролив не даст. Поскольку любой газовоз – это потенциальная возможность объемного взрыва. А учитывая непростые отношения Турции с рядом террористических организаций, даже минимальная вероятность теракта или захвата газовоза террористической организацией означает, что под угрозу будет поставлена столица, Стамбул. Взрыв газовоза в Босфоре приведет к полному разрушению исторического Стамбула. Там будет просто пустыня. Поэтому, естественно, ни один турецкий политик не пойдет на то, чтобы обеспечивать энергетическую безопасность Украины за счет уменьшения безопасности своей страны", – говорит Геннадий Рябцев.

Таким образом, планы по строительству интерконнектора можно рассматривать лишь как одно из направлений по обеспечению импорта в Украину газа из Европы и США. Еще одним важным направлением деятельности нового правительства, как уже говорилось, станет наращивание собственной добычи.

Кроме того, как заявил на том же брифинге новый министр энергетики Алексей Оржель, в ближайшее время должен наконец решиться вопрос об анбандлинге "Нафтогаза" и создании независимого оператора украинской газотранспортной системы.

"Сейчас, в эти дни, мы отрабатываем, какая модель [анбандлинга]лучшая. Мы также об этом говорили с нашими американскими партнерами. Мы выберем лучшую модель, и нам нужна максимально быстрая сертификация… Это второй чрезвычайный приоритет министерства", – сообщил Алексей Оржель.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали,что громады в Украине, на чьей территории добывают газ и нефть, получают дополнительные средства для своего бюджета.

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