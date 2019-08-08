Сомнительная работа: украинцам предлагают снимать с банкоматов огромные суммы

От соискателей требуют открыть банковские карточки, через которые будут отмываться финансовые средства

В Украине участились случаи, когда людям предлагают сомнительный заработок. Соискателям работы обещают платить зарплату, практически ничего не требуя взамен. Кроме одного – открыть на свое имя банковскую карточку и передавать снятые с нее деньги. Требования к кандидатам никаких. Неважны ни образование, ни опыт. Полиция же предупреждает – за участие в подобных заработках предусмотрена уголовная ответственность.

Новости "Сегодня" поговорили с одним из киевлян, который устроился на подобную работу. Интервью он дает на условиях анонимности. Рассказывет: все началось с найденной в интернете вакансии. Единственное условие для кандидата - открыть на себя банковскую карту.

"После этого на счет "капала" хорошая сумма. Моя задача была – снять с банкомата деньги и передать заказчику", – рассказывает киевлянин.

Никаких контактов с клиентами он не имел. Деньги должен был оставлять в так называемых "закладках". Вспоминает: такая осторожность и анонимность со стороны работодателей настораживала, и от сомнительного труда он в результате отказался.

Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов объясняет: такой схемой давно пользуются те, кто отмывает средства, избегая уплаты налогов.

"Кто-то должен заплатить налоги. И чаще всего проще заплатить физическому лицу, который снимет деньги в банкомате, налогов платит не будет, а потом эти деньги передаст предпринимателю", – говорит Карпов.

За снятие наличных со счетов юридических лиц взимаются большие налоги, а если деньги переводить на физических – обналичить деньги можно сравнительно даром. По такому принципу средства отмывают и через так называемые ФОПы – мелкие фирмы.

"Происходит фиктивная операция, заключается фиктивный договор между предприятием и физическим лицом-предпринимателем о предоставлении каких-то информационно-консультационных услуг. Эти услуги в реальности не предоставляются", – рассказывает адвокат Николай Хахула.

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Поэтому, если соискателю работы предлагают стать агентом по перечислению средств или физическим лицом-предпринимателем, скорее всего, его документами хотят прикрыть мошенничество.

"Это на 100% мошенничество и попытка вовлечь в отмывание средств. За преступления такого рода предусмотрена конфискация", – говорит Карпов.

Более того, при содействии отмыванию могут отправить в тюрьму на срок от трех до десяти лет.

По данным финмониторинга, за последние полгода, благодаря таким схемам, мошенники вывели в оффшоры более 30 млрд гривен.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций. В операциях участвовали и физические, и юридические лица.

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