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Сотрудничество с МВФ: Маркарова раскрыла прогноз Кабмина

Сегодня, 14:09

Министр перечислила шаги для снижения зависимости Украины от кредиторов

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины предусматривает в прогнозах на 2020 год продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Базовый сценарий, который мы предусматриваем на дальнейшие годы, – это нахождение в программе МВФ", – сказала она.

Маркарова добавила, что с учетом высокой долговой нагрузки этот сценарий, скорее всего, станет базовым и для следующего Кабмина, сформированного после осенних выборов в Верховную Раду.

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Она также перечислила необходимые шаги для снижения зависимости Украины от кредитов и повышения инвестиционной привлекательности:

  • приватизация госбанков и госкомпаний с ликвидацией нерентабельных;
  • снятие моратория на продажу земли и открытие рынка земли;
  • решение проблемы неработающих активов госбанков;
  • судебная реформа;
  • усиление защиты права собственности.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Для получения полного финансирования по программе Украина должна на протяжении года выполнить так называемые "маяки". Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, которая ожидается в мае – июне. В те же месяцы украинские власти ожидают предоставления второго транша.

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Тег Кабмин, кредиты, Кабинет министров, МВФ, Маркарова

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