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"Сотрудничество важно для обеих сторон": Гройсман и Маркарова встретились с миссией МВФ

21 мая, 14:23

Представители Фонда прибыли в Киев 21 мая


Премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом информирует пресс-служба правительства.

"Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержку финансовой стабильности государства и продолжение диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", – сказано в сообщении.

Другие подробности встречи не раскрываются.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 21 мая. Ожидается, что представители Фонда пробудут в Украине две недели. За это время специалисты планируют дать оценку реформам, предусмотренным программой сотрудничества, а также провести встречи с представителями власти. В частности, программой предусмотрено проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и создание рынка газа.

В свою очередь советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Украина пока "удержится" и без транша МВФ. При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с Фондом все-таки необходимо.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Эксперты заявляли о рисках для Киева не получить следующий транш МВФ из-за снижения цены на газ в Украине. В свою очередь Маркарова сообщила, что постановление Кабмина полностью соответствует обязательствам, которые взял на себя Киев в программе сотрудничества с МВФ.


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Тег Кабмин, stand-by, Гройсман, МВФ, Маркарова

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