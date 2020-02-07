Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Сотрудников ГБР одели на миллион гривен

7 февраля, 15:32

Одежду получили сотрудники оперативных подразделений ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

На форму для сотрудников оперативных подразделений Государственного бюро расследований, в котором обещали провести полный аудит, потратили почти миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, пишут Украинские Новости.

"По результатам проведенных процедур закупок в 2019 году, Государственным бюро расследований осуществлено приобретение имущества по кодам ДК 021: 201518200000-1 – верхняя одежда, 18400000-3 – специальная одежда и аксессуары, 18800000-7 – обувь на общую сумму 988 161,60 гривен", – сообщили в бюро в ответ на вопрос, сколько потратили средств на форму для оперативников ГБР.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его министерство с начала работы сэкономило около 1,4 млрд гривен из бюджета. Он акцентировал, что его министерство остановило неэффективные ИТ-закупки.

Реклама

Также мы писали о том, что Управление делами Аппарата Верховной Рады по результатам тендера заказало 528 сенсорных планшетов на общую сумму в 13,8 млн гривен.

В тренде
Украина и Беларусь упрощают перевозки: кого коснутся новшества
На ремонт дорог в Запорожской области выделено 233 миллиона гривен

При этом в МИДе не поскупились на закупку чашек и пледов по 1,5 тыс. гривен за штуку.

Ранее сообщалось, что аудиторы Счетной палаты Украины в 2018 году выявили нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд гривен.

А новости "Сегодня" рассказывали, что в Госбюро расследований началось реформирование.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

коррупция госбюджет одежда злоупотребление закупка Государственное бюро расследований тендеры ГБР

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине
Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в КабминеЭкономика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцев
Пенсионный возраст придется повышать: эксперт о том, что ждет украинцевЭкономика
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...