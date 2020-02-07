Сотрудников ГБР одели на миллион гривен

Фото: ГБР

На форму для сотрудников оперативных подразделений Государственного бюро расследований, в котором обещали провести полный аудит, потратили почти миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, пишут Украинские Новости.

"По результатам проведенных процедур закупок в 2019 году, Государственным бюро расследований осуществлено приобретение имущества по кодам ДК 021: 201518200000-1 – верхняя одежда, 18400000-3 – специальная одежда и аксессуары, 18800000-7 – обувь на общую сумму 988 161,60 гривен", – сообщили в бюро в ответ на вопрос, сколько потратили средств на форму для оперативников ГБР.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его министерство с начала работы сэкономило около 1,4 млрд гривен из бюджета. Он акцентировал, что его министерство остановило неэффективные ИТ-закупки.

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Также мы писали о том, что Управление делами Аппарата Верховной Рады по результатам тендера заказало 528 сенсорных планшетов на общую сумму в 13,8 млн гривен.

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При этом в МИДе не поскупились на закупку чашек и пледов по 1,5 тыс. гривен за штуку.

Ранее сообщалось, что аудиторы Счетной палаты Украины в 2018 году выявили нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд гривен.

А новости "Сегодня" рассказывали, что в Госбюро расследований началось реформирование.

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