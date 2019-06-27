Сотрудников новой Таможни хотят перевести на контракт

Нефьодов поделился планами по организации работы ведомства

Максим Нефьодов. Фото: сайт "Сегодня".

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы (ГТС), считает, что сотрудников ведомства следует перевести на контрактную систему работы. Об этом Нефьодов рассказал в комментарии "Радио Свобода".

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе – человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI как на конкретного человека, так и групповые. Главное – получать результат", – сказал Нефьодов.

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Он уточнил, что при организации работы Таможенной службы планирует пользоваться не только новыми идеями, но и полученным ранее опытом.

"Нам очень редко надо "выдумывать велосипед", какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе Таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Александра Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать", – добавил Нефьодов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

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