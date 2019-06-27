Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Сотрудников новой Таможни хотят перевести на контракт

27 июня, 10:25

Нефьодов поделился планами по организации работы ведомства

Максим Нефьодов. Фото: сайт "Сегодня"
Максим Нефьодов. Фото: сайт "Сегодня".

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы (ГТС), считает, что сотрудников ведомства следует перевести на контрактную систему работы. Об этом Нефьодов рассказал в комментарии "Радио Свобода".

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе – человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI как на конкретного человека, так и групповые. Главное – получать результат", – сказал Нефьодов.

Читайте также

Он уточнил, что при организации работы Таможенной службы планирует пользоваться не только новыми идеями, но и полученным ранее опытом.

"Нам очень редко надо "выдумывать велосипед", какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе Таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Александра Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать", – добавил Нефьодов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег таможня, ГТС, ГФС, Нефьодов, Государственная таможенная служба

Вы сейчас просматриваете новость " Сотрудников новой Таможни хотят перевести на контракт". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гройсман объяснил, чем важно избрание главы Таможенной службы

Вчера, 16:59

Премьер-министр поздравил Нефьодова с победой в конкурсе

Новая Таможенная служба: Нефьодов назвал сроки запуска

Вчера, 10:52

До начала работы ГТС еще нужно зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства

Во Львовской области задержали коррупционеров от таможни

21 июня, 17:44

В автомобилях злоумышленников обнаружено более 80 тыс. гривен

В Черкассах на незаконном обогащении СБУ разоблачила таможенников

7 июня, 14:59

Злоумышленники разработали схему "заработков" на снижении стоимости растаможки

В Николаеве водитель своеобразно прекратил драку на дороге

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Названы 11 ранних симптомов рака

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера

C 1 июля повысятся пенсии украинцам с длительным трудовым стажем

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Депутаты Одесчины обратились к Зеленскому с требованием казни

Смерть нардепа Тымчука расследуют как умышленное убийство

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь