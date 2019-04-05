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Советник Кубива ответила на заявления о "трех проигранных делах в ВТО"

Сегодня, 19:55

Пидласа напомнила, что решение споров в ВТО имеет несколько этапов

alekseev.com.ua
alekseev.com.ua.
Советник Кубива ответила на заявления о "трех проигранных делах в ВТО" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg Экономика Пидласа напомнила, что решение споров в ВТО имеет несколько этапов

Заявления о "трех проигранных делах в ВТО" являются преждевременными и не соответствуют действительности.

Об этом заявила советник главы Министерства экономического развития и торговли Украины Степана Кубива Роксолана Пидласа, комментируя решение панели арбитров Всемирной торговой организации по делу об ограничении транзита украинских товаров через территорию РФ.

"Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение к апелляционному органу является устоявшейся практикой. Два наших дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитратау аммония", – сказала она.

Пидласа добавила, что результат рассмотрения по двум делам пока неизвестен.

"Кроме того, в деле по вагонам и железнодорожном оборудовании группа ВТО признала, что РФ нарушила свои обязательства в рамках ВТО, когда отказалась признавать сертификаты соответствия, выданные в Беларуси и Казахстане", – отметила советник.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года

В том же году Украина пожаловалась в ВТО. Она оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

В пятницу, 5 апреля, в ВТО сообщили, что панель арбитров вынесла решение в пользу России по делу об ограничениях транзита украинских товаров через территорию РФ. В решении сказано, что они не выявили нарушений Россией ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО. В связи с этим арбитры решили не давать никаких рекомендаций Органу по разрешению споров ВТО.

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Тег ВТО, Россия, транзит товаров

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Источник:

Интерфакс-Украина

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