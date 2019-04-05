Советник Кубива ответила на заявления о "трех проигранных делах в ВТО"
Пидласа напомнила, что решение споров в ВТО имеет несколько этапов
Заявления о "трех проигранных делах в ВТО" являются преждевременными и не соответствуют действительности.
Об этом заявила советник главы Министерства экономического развития и торговли Украины Степана Кубива Роксолана Пидласа, комментируя решение панели арбитров Всемирной торговой организации по делу об ограничении транзита украинских товаров через территорию РФ.
"Для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом. Обращение к апелляционному органу является устоявшейся практикой. Два наших дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитратау аммония", – сказала она.
Пидласа добавила, что результат рассмотрения по двум делам пока неизвестен.
"Кроме того, в деле по вагонам и железнодорожном оборудовании группа ВТО признала, что РФ нарушила свои обязательства в рамках ВТО, когда отказалась признавать сертификаты соответствия, выданные в Беларуси и Казахстане", – отметила советник.
Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года.
В том же году Украина пожаловалась в ВТО. Она оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.
В пятницу, 5 апреля, в ВТО сообщили, что панель арбитров вынесла решение в пользу России по делу об ограничениях транзита украинских товаров через территорию РФ. В решении сказано, что они не выявили нарушений Россией ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО. В связи с этим арбитры решили не давать никаких рекомендаций Органу по разрешению споров ВТО.
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