Советник Трампа предостерег страны из-за "Северного потока – 2"

Джон Болтон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вашингтон предостерегает страны от зависимости от одного поставщика источников энергии. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, комментируя проект "Северный поток – 2", идущий в обход Украины.

"Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", – сказал он на брифинге в Киеве.

По его словам, речь идет и о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод и экспорте сжиженного газа из США.

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Болтон назвал энергетическую сферу чрезвычайно важным вопросом для Украины, США и Европы в целом.

"И приоритетом является максимальное расширение, диверсификации источников поставок энергоресурсов", – заключил он.

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"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром". Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.

В июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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