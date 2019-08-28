Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

Советник Трампа предостерег страны из-за "Северного потока – 2"

28 августа, 17:19

Болтон заявил о важности диверсифицировать источники поставок энергоресурсов

Джон Болтон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Джон Болтон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вашингтон предостерегает страны от зависимости от одного поставщика источников энергии. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, комментируя проект "Северный поток – 2", идущий в обход Украины.

"Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", – сказал он на брифинге в Киеве.

По его словам, речь идет и о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод и экспорте сжиженного газа из США.

Реклама

Болтон назвал энергетическую сферу чрезвычайно важным вопросом для Украины, США и Европы в целом.

"И приоритетом является максимальное расширение, диверсификации источников поставок энергоресурсов", – заключил он.

В тренде
Болтон рассказал, чего ожидает от генпрокурора Рябошапки
Джон Болтон

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром". Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.

В июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам. 

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США Болтон энергетическая безопасность Северный поток 2

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
В Украине резко просели рекордные цены на картошку
В Украине резко просели рекордные цены на картошкуЭкономика
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угроза
Пиковые выплаты Украины по внешнему долгу: названа угрозаЭкономика
"Золотая" картошка: будут ли падать ценыЭкономика
Доллар и евро в Украине повернули в гору после падения
Доллар и евро в Украине повернули в гору после паденияФинансы

Новости партнеров

Loading...