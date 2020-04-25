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Советник Зеленского: Украина – страна упущенных возможностей

25 апреля, 00:54

Елена Вус

Устенко призывает не идеализировать отдельные политические личности и отдельный политический опыт

Несмотря на периоды, когда Украина демонстрирует экономический рост, страна находится на уровне 80% от уровня 1991 года и даже иногда до него не дотягивает.

Об этом заявил Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Украинская экономика выросла на 20%. Есть масса проблем. К примеру то, что сейчас называется коррупцией, по сути является беспрецедентным воровством. Мы находимся в крайне тяжелой ситуации. Это очевидно. И не только мы. Мир впал в новую стадию разгрома", – отметил он.

Устенко призывает не идеализировать отдельные политические личности и отдельный политический опыт.

"Для того, чтобы быть Сингапуром, нужно здесь, в Украине, иметь Сингапур. Нужно четко понимать, что меняется геоэкономическая архитектура. Волна пошла уже, волна идет. Она захлестнет Украину тоже. Вопрос в том, чтобы выставить сейчас "волнорезы" и смягчить удар", – подчеркнул советник.

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По его словам, у президента и его Офиса есть четкое понимание, как должна двигаться ситуация.

"Мы находимся в периоде карантина. Карантин долго держаться не может потому, что мы слабая экономика. В логике президента движение будет идти следующим образом. Зажаты меры, которые зажимают экономику абсолютно осознанно до того, пока страна не поднимается на пик. Как только страна оказывается на пике по заболеваемости (коронавирусом – Ред.) и мы начинаем спускаться, моментально идут меры послабления. Не для того, чтобы рост экономический обеспечить, а для того, чтобы страну вернуть на восстановительную траекторию", – резюмировал он.

Ранее Устенко подчеркнул, что сейчас Украине очень важно начать новуюпрограмму сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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экономика кризис карантин Украина Олег Устенко коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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