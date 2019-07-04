Советник Зеленского встретился с представителями Всемирного банка: о чем говорили

Украину на встрече представлял советник президента Михаил Федоров

Фото: Официальный сайт президента Украины

Для ускорения экономического развития и повышения благосостояния в Украине должно состояться повсеместное развертывание высокоскоростных сетей доступа к интернету.

Об этом 4 июля информирует пресс-служба президента по итогам переговоров советника главы государства Михаила Федорова с представителями Всемирного банка (ВБ) – руководителем программы по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахером Эль-Хифнави, консультантом Рейном Андерсоном и руководящим специалистом Хуаном Навас-Сабатером.

"Важной является консолидация усилий политикума, государственных учреждений, частных операторов и провайдеров для создания необходимой инфраструктуры, способной обеспечить высокую скорость передачи данных (30 Мбит/с и выше) по крайней мере для 80% домовладений до 2025 года", – сказано в сообщении.

В пресс-службе президента отметили, что сейчас разрыв между городом и селом в вопросе развития широкополосного интернета составляет около 40%, поэтому основная цель проекта – обеспечить украинцев доступным высококачественным интернетом в любом уголке страны.

"Важно не просто дать гражданам инфраструктуру качественного интернета, а сделать так, чтобы у украинцев формировались реальные потребности и желания использовать технологии для образования, бизнеса, собственного развития", – заявил Федоров.

Участники встречи согласились, что важным шагом является разработка национального плана развития широкополосного интернета. Стороны также обсудили ожидания от реализации ВБ грантового проекта инициативы ЕС EU4Digital для разработки этого плана.

Ранее сайт "Сегодня" взял интервью у одного из "отцов" украинского интернета, руководителя холдинга Internet Invest Group Александра Ольшанского. По его мнению, новой власти нужно защитить бизнес от силовиков, демонополизировать рынки и создать справедливую систему налогообложения. Подробнее читайте в интервью: "Потенциал просто сумасшедший": Александр Ольшанский о будущем Украины и украинского IT.





В свою очередь генеральный директор национального телеком-оператора Vega Мурат Чинар отметил важность цифровой трансформации бизнеса – внедрении новых сервисов на базе цифровых технологий.

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