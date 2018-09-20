Создание независимого оператора ГТС: в "Нафтогазе" представили подробную дорожную карту

В дорожной карте по анбандлингу указаны конкретные сроки и механизмы процессов отделения оператора украинской "трубы" от структуры "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" активно проводит подготовительные мероприятия для отделения оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) в независимую структуру – так называемого анбандлинга.

Во вторник, 19 сентября наблюдательные советы "Нафтогаза" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) презентовали Дорожную карту процесса отделения оператора украинской ГТС, разработанную при участии консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Документ обнародовала пресс-служба "Нафтогаза".

Как отмечается в преамбуле дорожной карты, в течение последних полутора лет "Нафтогаз" претворяет в жизнь многочисленные проекты, направленные на подготовку и поддержку процесса анбандлинга.

Сейчас операции по хранению и транспортировке газа выполняет 100%-ная "дочка "Нафтогаза" – "Укртрансгаз" (в том числе через свои региональные филиалы). План действий по отделению оператора ГТС от "Нафтогаза" разделен на три этапа:

Отделение структуры хранения газа. Расширение и оптимизация структуры оператора ГТС. Юридическое разделение.

Выделение обособленной по отношению к другим региональным филиалам структуры, которая займется хранением природного газа, планируется на основе "Львовтрансгаза". Полное же разделение функций транспортировки и хранения газа в рамках "Укртрансгаза" планируется провести до 2019 года.

Затем план анбандлинга предусматривает реорганизацию региональных филиалов оператора ГТС и выравнивание структуры управления с трехуровневой до двухуровневой. В результате под управлением "Укртрансгаза" окажутся четыре региональных подразделения (1й уровень):

"Харьковтрансгаз";

"Киевтрансгаз";

"Прикарпатьетрансгаз";

"Черкассытрансгаз".

Эти четыре региональных подразделения "Укртрансгаза" будут напрямую контролировать технические предприятия по транспортировке газа (2й уровень). При этом на базе на данный момент регионального подразделения "Львовтрансгаз" будет создана структура, которая возьмет на себя функции управления хранением газа (и будет считаться структурой 1го уровня управления).

Кроме того, в рамках пилотного проекта предполагается уже в октябре 2018 года создать новые Департамент развития сети и Департамент планирования в операторе ГТС, что должно облегчить передачу функций и перевод персонала в новые структуры.

Создание нового, полностью функционального оператора ГТС, который может быть сертифицирован, а также его региональных филиалов, планируется завершить в середине 2019 года.

Новая, оптимизированная структура оператора ГТС Украины будет разработана с тем, чтобы в ней были все необходимые функции для юридического отделения из структуры "Нафтогаза" в 2020 году. Также при разработке структуры нового оператора ГТС будут соблюдены следующие требования:

двухуровневая структура оператора ГТС;

все критические функции сконцентрированы в головном офисе оператора ГТС;

все решения принимаются оператором ГТС;

решения по управлению персоналом оптимизированы;

выполняются соответствующие отраслевые европейские рекомендации.

План юридического анбандлинга оператора ГТС предполагает его готовность к сертификации в середине 2019 года, а условная сертификация ожидается в первом полугодии 2020 года. Таким образом:

Создание новой компании-оператора ГТС под контролем "Укртрансгаза" запланировано до октября 2018 года.

Переход сотрудников ГТС в новосозданную компанию-оператор планируется в период с октября-2018 до конца первого полугодия 2019 года. 1 июля 2019 года новый оператор ГТС должен быть уже функциональным.

С этого момента (когда новый оператор сможет выполнять свои функции) должна начаться передача новому оператору активов ГТС от "Укртрансгаза". Завершиться этот процесс должен до конца первого полугодия 2020 года.

Включение международного партнера в процесс анбандлинга планируется на протяжении 2019 года. Отметим, недавно СМИ сообщили, что, согласно письму "Нафтогаза" премьер-министр Владимиру Гройсману, "Нафтогаз" считает целесообразной продажу 49% акций оператора украинской ГТС .

. Смену владельца оператора украинской ГТС планируется провести в первом полугодии 2020 года – то есть после условной сертификации.

Процесс сертифицирования нового оператора ГТС должен начаться в середине 2019 года и завершиться к первой половине 2020 года. Внедрение решений сертификации должно пройти до конца 2020 года.



























Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Презентация дорожной карты по анбандлингу, источник - пресс-служба "Нафтогаза Украины"

"Структура оператора ГТС после анбандлинга объединит в себе разрозненные до сих пор [по различным предприятиям] функции [транспортировки газа], что повысит его операционную эффективность", – резюмируется в Дорожной карте.

Что такое анбандлинг и зачем он Украине?

Как известно, на данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по поставке, транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам на территории Украины.

При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украина, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Еще в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компанией и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, согласно газовому контракту с российским "Газпромом", Украина не имеет права выделить из структуры "Нафтогаза" отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны – а "Газпром" свое согласие на это не дает, констатировали в НАК.

"Получение такого согласия маловероятно, учитывая неоднократно обнародованную позицию "Газпрома". Если пренебречь этим требованием, "Нафтогаз" нарушит контракт, на расторжении которого сейчас настаивает "Газпром". Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, "Газпром" получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока – 2", а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года", – объяснили ранее в "Нафтогазе".

Таким образом, до конца 2019 года, когда истечет срок контракта с российской компанией, провести полный анбандлинг украинской ГТС невозможно без нарушения контракта.