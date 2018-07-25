SpaceX вывела на орбиту 10 спутников, а украинцы стали покупать меньше бензина: итоги дня

ОБЩЕСТВО

33 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь у украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

66 населенных пунктов в пяти областях оставались на сегодняшнее утро обесточенными из-за осложнения погодных условий, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На три дня – до 28 июля "Укрпошта" продлила срок выплаты пенсий населению.

Выделит ссуды Пенсионному фонду в ближайшие дни Государственная казначейская служба, чтобы покрыть кассовый разрыв по поступлениям единого социального взноса (ЕСВ) и финансирования выплат пенсий в июле.

1689 обвинительных актов по смертельным ДТП было направлено в суд в прошлом году, а за первое полугодие этого года – уже 1031, сообщили в Генеральной прокуратуре. Из 1324 осужденных в 2017 году по делам со смертельными ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть лишь каждый пятый виновник.

Президент П. Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание". Им предусмотрены особенности воздействия на должников, имеющих задолженность по уплате алиментов для содержания детей с инвалидностью и детей, имеющих определенные тяжелые заболевания.

519 тысяч раз за первое полугодие 2018 года украинцы пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщили в ГПСУ.

Сократилась на 12,6% реализация бензина для автомобилей через АЗС в июне 2018 года в натуральном выражении по сравнению с июнем 2017 года – до 111,1 тысячи тонн. При этом дизельного топлива было продано 93,9 тысячи тонн, что на 4% больше. Продажи пропана и бутана увеличились на 12,3% – до 72,9 тысячи тонн. В июне продажи бензина для автомобилей через АЗС в денежном выражении составили 4,26 млрд грн, дизельного топлива – 3 млрд, пропана и бутана – 1,7 млрд.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,58 грн на 25 июля Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс вырос (доллар подорожал) на 14 копеек. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 2 копейки – до 26,61 грн, а в покупке вырос также на 2 копейки – до 26,59 грн.

10,25 млн грн в такую сумму оценивается партия незаконно изготовленного алкоголя, которую изъяли сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Киевской области. Правоохранители в рамках расследования уголовного производства установили факты незаконного производства спирта на одном из предприятий Киевской области. На основании решений суда изъяли 41 тыс. литров фальсифицированного спирта и оборудование для его производства.

20 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых намолотила Украина по состоянию на 25 июля с 6,3 млн га (65% прогноза по этим культурам) при урожайности 31,9 ц/га. Прогноз урожая зерновых на этот год остается на уровне 60 млн тонн. Урожай в 2017 году составил 61,3 млн тонн.

Внесло изменения в прогнозный баланс электроэнергии на 2018 год Министерство энергетики и угольной промышленности, увеличив в нем ожидания от выработки гидроэлектростанциями (ГЭС) – на 19,6% и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) – на 14,3%.

1,49 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 25 июля, что на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года.

МИР

Объявлен трехдневный траур в Греции, где в лесных пожарах погибли десятки человек. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 81 человека.

Оштрафовала четырех производителей потребительской электроники – Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer – Европейская комиссия за фиксирование минимальных розничных цен в партнерских интернет-магазинах в нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Общая сумма штрафов превысила 111 млн евро.

10 спутников Iridium NEXT вывела на орбиту одной ракетой Falcon 9 частная космическая компания SpaceX. Эти спутники должны заменить на орбите спутники предыдущего поколения. Главной их задачей является передача голосовых и текстовых данных спутниковых телефонов Iridium.

Впервые за 20 лет немецкий автопроизводитель Opel по итогам первой половины текущего года отчитался о получении прибыли. Соответствующие данные обнародовал финансовый директор французского концерна PSA, владеющего сейчас немецкой компанией. По его словам, прибыль составила 502 млн евро, достичь ее удалось благодаря программе жесткой экономии и реструктуризации.