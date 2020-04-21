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Спасение европейской экономики: Меркель не хочет помогать Испании и Италии

21 апреля, 01:22

Денис Беспалов

Меркель считает, что правительству ФРГ не стоит давать новых финансовых обещаний партнерам по ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее рассказала, чего ей не хватает на домашнем карантине, отвергла идею выпуска в условиях пандемии специальных единых европейских ценных бумаг (так называемых коронабондов – по аналогии с евробондами), которые позволят государствам делать займы и повышать внешнюю задолженность на одинаковых условиях.

Во время видеоконференции с участием членов президиума партии Христианско-демократический союз (ХДС) глава немецкого правительства заявила, что "общие облигации являются неверным путем", сообщило агентство Reuters со ссылкой на участников переговоров.

Меркель считает, что правительству ФРГ не стоит давать новых финансовых обещаний партнерам по ЕС. По ее мнению, в Испании и Италии могут понять выпуск "коронабондов" как сигнал о том, что Федеративная Республика имеет достаточно денег, чтобы помочь не только своему бизнесу, но и их экономикам.

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В ближайший четверг, 23 апреля, лидеры стран ЕС, как ожидается, обсудят вопрос дополнительной помощи странам Евросоюза, особо пострадавшим в связи с пандемией. Австрия, Германия, Нидерланды, Финляндия выступают против выпуска единых ценных бумаг, в то время как Испания, Италия и Франция настаивают на этой формуле.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Европа думает над новым "планом Маршалла".

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ЕС Ангела Меркель коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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