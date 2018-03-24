Спецрепортаж "По следам расхищения ПриватБанка"

В сюжете вы узнаете, сколько каждый украинец заплатил за махинации бывших владельцев банка

Как ржавая, запущенная и заброшенная бывшая база нефтепродуктов стала залоговым имуществом, которое ПриватБанк оценил аж в 12 млн долларов, – в райцентре Арциз (Одесская область) это выясняют до сих пор.

Кто в мутной воде поймал больше рыбы перед национализацией? Сколько государство и каждый украинец заплатили за махинации бывших владельцев банка? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам расхищения ПриватБанка".

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии арестовал все активы Коломойского и Боголюбова. Такое решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов незаконным путем. В решении суда отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Решение об аресте активов временное.

Также новое руководство ПриватБанка требует у прежних владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – компенсировать затраты на национализацию финучреждения.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации.