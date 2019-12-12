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Спецрепортаж телеканала "Украина" "По следам энергетической капитуляции. Часть вторая" выйдет сегодня в 23:20

12 декабря, 20:50

Почему Герус не слышит коллег и экспертов, и в чьих интересах он уничтожает отечественную энергетику

Сколько стоит плохой слух? Почему глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус не слышит коллег и экспертов, и в чьих интересах он уничтожает отечественную энергетику и угледобычи? Именно в этих вопросах разбирались эксперты во второй части спецрепортажа "По следам энергетической капитуляции".

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины:

"Сто тысяч работников угольной промышленности останутся без работы".

Тарас Загородний, политолог:

"Шахтеры, например, увольняются и уезжают в Польшу работать, или в Россию тоже работать".

Тарас Чорновил, политолог:

"Россия вбрасывает свое демпинговое электричество. Для России любые энергоносители являются фактором политики".

Смотрите сегодня в 23:20 в специальном репортаже-расследовании "По следам энергетической капитуляции. Часть вторая".

Напомним, ранее на телеканале "Украина" вышла вторая часть специального репортажа "По следам городского головы. Днепр". В первой части спецрепортажа было рассказано о масштабной реконструкции моста в Днепре – одного из самых больших в Украине.

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Источник: Сегодня

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