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"Спектакль" с отставкой Богдана и падение гривни: итоги недели Сергей Гусев https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 2019-08-02T20:01:00+03:00 Экономика США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Общество

1 августа вечером в ряде СМИ появились сообщения, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке. Были опубликованы даже сканы заявления. На следующий день президент Владимир Зеленский подтвердил, что такие заявления написали все члены его команды, но в отставку Богдан пока не собирается. Подробнее – в материале сайте "Сегодня" "Внезапное увольнение: что нужно знать об отставке Андрея Богдана".

Кандидаты в депутаты и политические силы оспаривают результаты выборов в парламент. На сегодняшний день в суды поданы 74 в 23 одномандатных избирательных округах, которые касались вопросов протоколов о подведении итогов голосования. В 42 случаях истцы получили отказ в удовлетворении своих жалоб, пять исков остались без рассмотрения, 14 – удовлетворены, 13 – в настоящее время находятся в производстве. В Центральной избирательной комиссии надеются, что официальное объявление результатов внеочередных парламентских выборов произойдет не позднее 5 августа.

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии привлечены к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Для обеспечения правопорядка задействованы около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак.

В зоне отчуждения ЧАЭС разработали водные маршруты посещения по рекам Припять и Уж, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения. В настоящее время происходит техническое оформление маршрутов.

650,38 тыс. украинцев посетили Турцию за первые шесть месяцев 2019 года, что на 4,58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, по итогам 1-го полугодия Украина вошла в десятку стран-лидеров, заняв седьмую строчку.

Запланировано 11 заходов круизных лайнеров в Одесский морской порт на 2020 год. На 2021 – уже поступили 10 заявок, на 2022 – две.

Превысило 38 млн за два года работы программы "Доступные лекарства" количество выписанных и оплаченных государством рецептов.

Освобожден от занимаемой должности начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения Глуховери с должности, а от сотрудников ГБР объективного расследования по факту событий вокруг дорожного инцидента.

Минздрав объявил о начале кампании по вакцинации от дифтерии и столбняка, поскольку эксперты-инфекционисты прогнозируют рост количества этих заболеваний. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Составляет 3,2 млн человек, по данным Минсоцполитики, количество украинцев, которые находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Это 18% всего экономически активного населения страны.

Одно "золото", два "серебра" и "бронза" – такие награды получили украинские школьники на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Париже. Всего на олимпиаде соревновались около 200 школьников из 75 стран.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, на котором украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах и получить приоритетные электронные госуслуги. В частности, предусматривается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка, регистрацией места жительства, регистрацией лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и тому подобное. Также объявлено начало работы по проведению электронных выборов и переписи населения.

В Украине будет начата новая традиция празднования Дня Независимости – в этом году вместо военного парада на Крещатике пройдет Шествие Достоинства, в котором примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны. После шествия президент Зеленский выступит речью и состоится концерт.

Около 12 тыс. домохозяйств в Украине по состоянию на 1 июля используют солнечные электростанции общей мощностью около 280 МВт, сообщили в Госэнергоэффективности. Во II квартале текущего года 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт. Это чем в 2 раза больше, чем за I квартал.

Составило 177 тыс. количество украинских туристов в Грузии в 2018 году, что в 2,5 раза превышает результат 2012 года. Ожидается, что в 2019 году турпоток из Украины составит 187 тыс. человек.

Подорожал на 60% пшеничный хлеб в Украине за последние двенадцать месяцев – с 29 июля 2018 по 29 июля 2019 года, сообщили в компании Pro-Consulting. Рост цены связан с сокращением производства и подорожанием сырья.

4297 человек оштрафовали за полгода в Киеве за курение в запрещенных местах. Общая сумма штрафов – 94 тыс. грн.

В этом году ТОП-5 специальностей с самыми высокими проходными баллами выглядит так: Международное право – 194,25, Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 194,004 (в вузах Минобразования) и 186,25 (Минкульт); Международные экономические отношения – 190,84; Стоматология – 189,176; Политология – 189,125.

10 теплогенерирующих предприятий могут остаться без газа с 1 августа из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины". При этом по состоянию на конец июля 374 теплогенерирующих предприятия выполнили необходимые для продолжения газоснабжения условия.

Экономика

Ослабил на 19 копеек до 25,54 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 2 августа. До середины недели гривня постепенно дорожала, а потом стала стремительно дешеветь.

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Около 6 млрд грн уже потрачено на подготовки к новому отопительному сезону, что несколько больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Минрегионе. Первоочередное внимание уделяется социальной сфере, учреждениям образования, дошкольного образования и здравоохранения. На 1 августа из 40164 объектов уже подготовлено около 30 тыс. Что касается объектов теплоснабжения, то подготовка также проходит в графике с выполнением на данный момент около 60% плана

Выросли на 22% в июле продажи новых автомобилей, сообщил AUTO-Consulting. Всего продано 7730 автомобилей – таких высоких продаж не было уже 19 месяцев. В июле больше всех продал Renault – 1209 авто. Далее идут Toyota (1052), Skoda (692), KIA (595) и Nissan (489).

Составил 97,3% уровень оплаты населения за все потребленные жилищно-коммунальные услуги в январе-мае, а отдельно за тепло и горячую воду – 101%. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18%.

Выросла на 8,1% реальная заработная плата в июне по сравнению с июнем 2018 года, а по сравнению с маем 2019 года – на 5,8%, сообщила Государственная служба статистики. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне года по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 5,3%, в годовом измерении – на 18%, составив 10 783 грн.

Увеличилась на 5,1% задолженность предприятий по выплате заработной платы за июнь и на 1 июля этого года составила 2,857 млрд грн. При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,694 млрд грн, что на 10% больше показателя на 1 июня.

Составили 584,1 млрд грн доходы госбюджета за январь-июль, что на 3,6% меньше плана и на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы. Налоговые поступления в январе-июле обеспечили доходы в госбюджет на 253 млрд грн, что на 2,5% выше плана, а таможня принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% меньше плана).

1,4 миллиарда кубометров газа 31 иностранная компания закачала в подземные газовые хранилища Украины, газ хранится в режиме таможенного склада.

Сведен с профицитом 1,2 млрд долларов сводный платежный баланс Украины в июне по сравнению с дефицитом 750 млн долларов в мае, 45 млн – в апреле, профицитом – 652 млн в марте 2019 года и профицитом 23 млн – в июне-2018.

Составили 48,96 млрд грн остатки средств на Едином казначейском счете на начало августа, что в 3,7 раза больше по сравнению с показателем на начало июля, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы. Год назад на ЕКС средств было в 24 раза меньше – 1,99 млрд грн.

В тренде Российскому певцу Егору Криду запретили въезд в Украину

Вырос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) портфель ОВГЗ нерезидентов на 1 августа – до 86,41 млрд грн, банков Украины – на 1,93 млрд грн (на 0,6%) – до 344,24 млрд грн. В целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,96 млрд грн (на 1,9%) – до 803,403 млрд грн.

Все главные управления Государственной налоговой службы зарегистрированы как юридические лица. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов. Новая служба начнет свою работу тогда, когда переведутся 30% персонала из ГФС в ГНС. На уровне центрального аппарата это уже произошло. После этого Кабинет министров переведет функцию взимания налогов с Государственной фискальной службы в Государственную налоговую службу.

В 190-200 млрд грн оценил Фонд гарантирования вкладов физических лиц последствия пережитого банковского кризиса для государства, крупных вкладчиков и бизнеса. Фонд выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 90 млрд грн, при этом фактически всю сумму одолжил у государства и пока не вернул 50 млрд грн.

Увеличили на 8,6% по сравнению с прошлым годом украинские аграрии в 2019 году посевные площади под кукурузой – до 4,9 млн га, сообщили в компании Pro-Consulting. Под кукурузу в 2019 году отведено 17,86% всех посевных площадей. Увеличение посевных площадей под кукурузой связано с низким урожаем зерновых на основных мировых площадках, благодаря чему на рынке наблюдается постепенное увеличение цен на эту культуру.

Увеличила на 96,6% Украина экспорт кукурузы в Европейский союз в 2018-2019 маркетинговом году (июль 2018 – июнь 2019) по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, до 15,4 млн тонн.

Увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт плодово-ягодной продукции из Украины в январе-июне и составил 116 млн долларов, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Экспорт увеличился и в натуральном выражении. На 75% выросли объемы поставок грецких орехов – с 19 тысяч тонн до 33 тысяч, яблок и груш – с 24 тысяч тонн до 42 тысяч. Объемы экспорта замороженных фруктов – с 14 тысяч тонн до 18 тысяч.

У 43% субъектов хозяйствования, которые проверялись в январе-июне, налоговики установили нарушения при выплате заработной платы и других доходов. Нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора. За счет принятых мер налогового контроля было выявлено 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

11,8 тыс. граждан за январь-июнь налоговики привлекли к государственной регистрации, т.к. эти лица осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса.

Рекордные 17,2 млрд грн привлек Минфин 30 июля на аукционах ОВГЗ. Из почти 11 млрд привлечено в 5,5-летние инструменты в гривне. Ставки доходности по всем выпускам снижены на 21-100 базисных пунктов. Это крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году. Годовой план государственных заимствований выполнен уже на 76,5%.

Займет должность бизнес-омбудсмена в Украине осенью текущего года нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий. Ранее он был мэром Варшавы и министром международных экономических отношений Польши.

Оценил в 5,2 млрд долларов сумму своих убытков "Нафтогаз Украины" из-за экспроприации активов группы в Крыму. Соответствующий иск против РФ подан в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге.

Составила 124,91 млн грн чистая прибыль государственного Ощадбанка по итогам января-июня, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистый процентный доход увеличился на 12,9% – до 2,94 млрд грн. Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 0,5% – до 216,67 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 1,7%, до 66,39 млрд грн.

Мир

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (не сообщив о его продлении). Он был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км. "США не будут участвовать в договоре, одна из сторон которого его нарушает. Россия несет единоличную ответственность",— сообщил госсекретарь США. Также США хотят, чтобы к такому договору присоединился Китай, но в Пекине не хотят даже обсуждать этот вопрос.

Предоставила гражданство 44 898 украинцам Россия за первое полугодие 2019 года. Об этом свидетельствует статистика российского МВД. За этот же период миграционная служба РФ приняла решение о выдаче видов на жительство 30 772 украинцам, еще 29 тысяч получили разрешения на временное проживание.

39 млрд литров пива было произведено в Европейском союзе в прошлом году, что эквивалентно 76 литрам на одного жителя. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Кроме того, в 2018 году ЕС произвел 1 млрд литров пива, содержащего менее 0,5% алкоголя или вообще без алкоголя. Две трети пива, производимого в ЕС, пришлось на шесть стран-членов. Германия была крупнейшим производителем в 2018 году с объемом производства 8,3 млрд литров (или 21% от общего объема производства в ЕС). Далее идут Великобритания (4,5 млрд литров, или 12%), Польша (4,0 млрд, или 10%), Испания (3,6 млрд, или 9%), Нидерланды (2,4 млрд, или 6%) и Бельгия (2,4 млрд, или 6%).

В Польше отменили подоходный налог для физических лиц, которым не исполнилось 26 лет и доход которых меньше 20 тыс. евро в год. Цель – остановить отъезд поляков из страны и увеличить доходы около двух миллионов человек

Монетарные власти многих стран продолжают наращивать золотые резервы. Согласно последнему отчету Всемирного золотого совета, 11% развивающихся стран заявили о намерении пополнить свои запасы в течение года, а общий объем спроса со стороны центробанков достиг 651 т – самого высокого уровня в нынешней международной финансовой системе. Интерес к золоту подстегивает повышение риска для резервных валют, в среднесрочной перспективе центробанки ожидают, что его роль будет усиливаться.

Сократилось с 80 до 55% за прошедшие 10 лет число россиян, доверяющих новостям из телевизора. Таковы результаты исследования "Левада-центра". При этом 72% узнают о событиях в стране и мире из выпуска новостей по телевизору. Этот показатель сократился за 10 лет на 22%. Реже всего узнают о новостях по телевизору люди в возрасте до 25 лет (45%), чаще всего в возрасте от 65 лет и старше (93%). Самым крупным источником новостей после телевизора является интернет и социальные сети — информацию там получает 33% респондентов. Доверяют этому источнику информации 20% населения.

Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. Так, риэлторы и нотариусы будут обязаны сообщать о подозрительных клиентах при покупке или аренде недвижимости, если месячная плата за объект превышает 10 тыс. евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и подлежат проверке уже с 2 тыс. евро. Сообщать властям о подозрительных случаях обязаны будут компании, предоставляющие услуги "электронных кошельков", а также занимающиеся продажей произведений искусства в случае сделок на сумму свыше 10 тыс. евро.

Кинофильм "Король лев" стал четвертым кинопроектом студии Walt Disney, которому удалось заработать свыше миллиарда долларов в мировом прокате. Ранее этот рубеж в 2019 году перешли "Капитан Марвел", "Мстители 4: Финал" и "Аладдин". "История игрушек 4", которая вышла на экраны в июне, приближается к 920 млн долларов и может перейти отметку в миллиард в течение ближайших недель.

Выделило 5 млрд долларов за последние два финансовых года на усиление таможенной инфраструктуры правительство Великобритании в свете выхода страны из Евросоюза. На днях принято решение увеличить штат пограничной службы на тысячу человек.

Международная федерация мини-футбола приняла решение провести финал чемпионата мира 2021 года в Киеве. Единственным конкурентом украинской заявки была столица Сенегала Дакар.

38% россиян не хотят видеть действующего президента России Владимира Путина на посту президента после выборов в 2024 году. За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% – не рекорд: в октябре 2012 и октябре 2013 было 40 и 45%. Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных; максимальным этот показатель был в августе 2017 – 67%. Таковы результаты опроса "Левада-центра".

Опустился до 102,7 пункта сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле со 103,3 пункта в июне, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение показателя стало минимальным с марта 2016 года.

Семь контейнеров с мусором Индонезия вернула экспортерам, так как они были незаконно ввезены из Франции и Гонконга. Власти страны также продолжают ждать разъяснений, чтобы вернуть еще 42 контейнера, которые поступили из США, Австралии и Германии.

По состоянию на 29 июля человечество потратило весь объем возобновляемых ресурсов, которые Земля могла создать за год. Об этом говорят итоги исследования аналитического центра Global Footprint Network.

353 млн деревьев посажено в Эфиопии волонтерами за 12 часов. Эфиопские власти полагают, что таким образом установлен новый мировой рекорд. До этого пальму первенства удерживала Индия, где в 2017 году волонтеры за 12 часов посадили 66 млн деревьев.

28,3% европейцев в возрасте 16 лет и старше не смогли в прошлом году позволить себе недельный отпуск вдали от дома. Об этом свидетельствуют данные Евростата. В 2013 году 39,5% граждан не были в состоянии позволить себе такой отдых. Среди 28 государств-членов ЕС наибольшее количество лиц, которые не могут поехать в далекий недельный отпуск, живет в Румынии (59%), Хорватии (51%), Греции (51%) и Кипре (51%). Наименьшее – в Люксембурге (11%) и Швеции (9,7%).

Составила 87,3 года для женщин и 81,2 года для мужчин в 2018 году средняя продолжительность жизни в Японии. По сравнению с 1989 годом показатель увеличился на пять лет. Правительство страны фиксирует увеличение средней продолжительности жизни седьмой год подряд.

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