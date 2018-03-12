Спикер парламента Эстонии присоединится к инициативе против "Северного потока – 2"

Сегодня, 19:48

Ранее письмо с протестом против строительства российского газопровода подписали главы парламентов Польши, Литвы и Латвии

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

К заявлению против строительства второй ветки газопровода "Северный поток", подписанному ранее спикерами парламентов Латвии, Литвы и Польши, присоединился и спикер парламента Эстонии Эйки Нестор.

"Эстония считает "Северный поток – 2" политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу", – заявил Нестор.

Согласно предложенным поправкам, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в Европейский союз, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Европейского союза.

"Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление", – отметил Нестор, ссылаясь на письмо, подписанное ранее главами парламентов Польши, Литвы и Латвии.

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Схема: Delfi.lt

Как известно, еще в ноябре-2017 года Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод "Северный поток-2" и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины.

В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.

Ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.
Эстония, газопровод, северный поток, Nord Stream, третий энергопакет, северный поток 2

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Источник:

Интерфакс

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