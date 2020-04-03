Спикеру Рады запретят подписывать закон о земельной реформе через суд

Суд просят запретить главе Верховной Рады совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

Областной административный суд Киева просят запретить главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли. Соответствующее заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления поступило в суд, передает пресс-служба ОАСК.

Истец просит суд запретить подписание закона о рынке земли, который был принят на внеочередном заседании Верховной Рады в ночь с 30 на 31 марта, а также направление документа на подпись президенту и дальнейшую официальную публикацию закона.

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На данный момент суд рассматривает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

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Напомним, Всемирный банк (ВБ) поприветствовал принятие закона о рынке земли. При этом в банке отметили, что важно дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения конкуренции. Также банк призвал принять ряд новых законов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование, в котором страна остро нуждается в разгар эпидемии коронавируса и накануне экономического кризиса.

При этом, как заявил президент Владимир Зеленский, Рада должна обеспечить все для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ во время пандемии коронавируса:

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