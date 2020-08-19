Спиртзаводы Украины пустят с молотка: в ФГИ раскрыли детали

Фонд госимущества (ФГИ) Украины ожидает привлечь около 2 млрд гривен от приватизации спиртовых заводов госпредприятия "Укрспирт" и концерна "Укрспирт". Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в Facebook.
По словам Сенниченко, в первую волну приватизации попадет 41 спиртзавод из 78 предприятий принадлежащих госпредприятию и концерну "Укрспирт".
"По этим объектам уже проводится инвентаризация, ставят на баланс активы, проводят оценку. Как только мы запустим приватизационный процесс с первой очередью — перейдем к остальным 37 заводам", — отметил глава ФГИ.
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Сенниченко подчеркнул, что из-за теневого рынка, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта, ежегодно госбюджет недополучал 8−10 млрд гривен. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени":
Более детально о приватизации спиртовой отрасли читайте в материале "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком.
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