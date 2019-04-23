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Список соцуслуг и кто их может предоставлять: Порошенко подписал закон

Сегодня, 14:30

Документ вступит в действие с 2020 года

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон о социальных услугах № 4607, автором которого является премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на сайте Верховной Рады.

Проект закона был зарегистрирован в мае 2016 года. Депутаты одобрили его в первом чтении 21 марта 2017-го, а во втором – 17 января 2019 года. В том же месяце документ направили президенту, а 22 апреля его вернули в Раду с подписью президента.

В пояснительной записке говорится, что в ходе подготовки законопроекта был изучен опыт правового регулирования в сфере предоставления соцуслуг во Франции и Великобритании.

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"Основная цель – совершенствование действующего законодательства, в частности в части администрирования социальных услуг, повышение статуса социальных работников и других специалистов […], расширение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации предоставления социальных услуг по месту жительства лиц, получающих такие услуги", – говорится в ней.

Согласно закону, физлица могут предоставлять социальные услуги на непрофессиональной основе (без прохождения обучения и соблюдения госстандартов) только своим родственникам.

В целом такие услуги должны предоставлять профессионалы, которые могут быть из государственного, коммунального или негосударственного секторов, в частности общественные, благотворительные, религиозные организации, а также физлица-предприниматели, которые предоставляют их без осуществления предпринимательской деятельности.  

Социальные услуги в зависимости от срока предоставления делятся на экстренные, постоянные, временные и единоразовые.

Предполагается также выплата компенсации за социальные услуги.

Базовыми являются такие соцуслуги:

  • домашний уход, дневной уход;
  • поддерживающее проживание;
  • социальная адаптация;
  • социальная интеграция и реинтеграция;
  • предоставление убежища;
  • экстренное (кризисное) вмешательство;
  • консультирование;
  • социальное сопровождение;
  • представление интересов;
  • посредничество (медиация);
  • социальная профилактика;
  • натуральная помощь;
  • физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются в креслах, а также с нарушением зрения;
  • перевод языком жестов;
  • уход и воспитание детей в условиях, приближенных к семейным;
  • сопровождение во время инклюзивного обучения;
  • информирование.

Документ вступит в силу на следующий день после официальной публикации и будет действовать с 1 января 2020 года.

Ранее журналисты "Сегодня" подвели итоги трех лет работы правительства под руководством Владимира Гройсмана. О том, что изменилось в социальной сфере, смотрите в сюжете:


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Тег помощь, Петр Порошенко, соцуслуги, социальные услуги

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Источник:

Сегодня

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