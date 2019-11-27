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Спор "Газпрома" и "Нафтогаза": шведский суд стал на сторону Украины

27 ноября, 12:35

Решение Апелляционного суда означает, что иск российской компании отклонен

/ Фото: AFP

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках газа в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе судебной инстанции.

"Апелляционный суд округа Свеа сегодня (27 ноября) сообщил о решении по апелляции об арбитражном споре между российской и украинской компаниями. Решение Апелляционного суда означает, что иск российской компании отклонен. Ожидается, что решения еще по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году", – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что в суде Амстердама на 4 декабря запланированы слушания по иску "Нафтогаза Украины" о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного его исполнения в Нидерландах. Если украинская сторона одержит победу, она сможет взыскать с российского "Газпрома" 3 млрд долларов до конца 2020 года.

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Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

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28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, которые "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

В "Нафтогазе" взимают активы "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.

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газ Газпром транзит газа Стокгольмский арбитраж

Источник: ТАСС

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