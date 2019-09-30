Спор Киева и Москвы в ВТО о пошлинах на удобрения: появилось окончательное решение

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) официально утвердил принятый панелью арбитров и Апелляционным органом вердикт о проигрыше Украины в тяжбе с Россией о пошлинах на нитрат аммония.

Решение принято на состоявшемся в Женеве заседании, сообщила в понедельник, 30 сентября, пресс-служба ВТО.

"ОРС официально утвердил доклад панели арбитров с поправками Апелляционного органа по иску России в споре DS493 "Украина – антидемпинговые меры по нитрату аммония", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2008 году Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением сотрудничавших с Минэкономики страны ОАО "Дорогобуж" и МХК "ЕвроХим", для которых они были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.

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В 2014 году пошлины были увеличены в три раза – до 36,03% (только для компании "Дорогобуж" она составила 20,51%) , а срок их действия продлен на пять лет.

Россия инициировала спор против Украины в мае 2015 года. Оспаривалась так называемая методика "энергокорректировок", применяющаяся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран.

В июле 2018 года арбитражный орган ВТО принял решение в пользу России по делу о нитрате аммония, а в августе Украина обжаловала его. Апелляционный орган организации подтвердил его в сентябре 2019-го.

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