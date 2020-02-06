Спор Украины и ЕС по лесу-кругляку перешел в активную фазу

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Арбитраж о запрете экспорта леса-кругляка между Украиной и ЕС перешел в активную фазу, в связи с чем правительство призвало все заинтересованные стороны подавать письменные представления в арбитражную группу. Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В соответствии с правилами процедуры разрешения споров Соглашения об ассоциации заинтересованные физические или юридические лица, которые находятся на территории ЕС и Украины, могут подавать добровольные письменные представления в арбитражную группу", – написал Качка на своей странице в Facebook.

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Качка объяснил, что представления должны быть краткими, включая приложения, и непосредственно касаться фактических и правовых вопросов, рассматриваемых арбитражной группой. Они должны содержать описание физического или юридического лица, включая адрес, вид деятельности и источник финансирования, а также указывать на характер интересов, который это лицо имеет в текущем арбитражном процессе.

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Он также напомнил, что арбитражная группа для рассмотрения спора была создана 28 января 2020 года.

Напомним,запрет на экспорт леса-кругляка, то есть необработанной древесины, в ЕС Украина ввела в 2015 году, чтобы остановить нелегальную вырубку лесов. Кроме того, в 2018 году в Украине также криминализовали контрабанду леса-кругляка и ввели запрет на экспорт топливной древесины.

При этом страна все равно остается крупнейшим поставщиком нелегальной древесины в Европу. А премьер-министр Алексей Гончарук уже отмечал, что защита лесов и эффективное лесопользование – все еще больная тема для украинской экологии и экономики. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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