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Спор за крымские активы: Украина выиграла у РФ в международном арбитраже

Сегодня, 16:30

Международный арбитражный суд поддержал "Укрнафту"

Фото: Pixabay

Международный арбитражный суд постановил взыскать с России в пользу "Укрнафты" почти 44,46 млн долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов.

Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба "Укрнафты".

По данным компании, суд вынес решение 12 апреля.

"В апреле 2014 года, вскоре после аннексии АР Крым Российской Федерацией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций ПАО "Укрнафта", – напомнила пресс-служба.

Согласно решению суда, с 22 апреля 2014 года на сумму компенсации начисляются проценты. По состоянию на апрель 2019 года размер начисленных процентов составляет свыше 5,5 млн долларов.

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Напомним, в октябре 2014 года "Укрнафта" уведомила Россию о нарушении прав компании, однако та проигнорировала сообщение о наличии спора. В январе 2015 года компания передала спор на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли.

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Тег Россия, суд, Крым, укрнафта

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