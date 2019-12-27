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Споры можно будет решать вне суда: Кабмин одобрил закон о медиаторах

27 декабря, 12:18

Принятие закона значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, отметил премьер

Заседание Кабмина

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство одобрило законопроект "О медиации", который предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника – медиатора. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего", - написал он.

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Напомним, 28 февраля 2019 года Верховная Рада предыдущего созыва отклонила законопроект №3665 о медиации – внесудебном урегулировании споров путем переговоров сторон конфликта при помощи одного или нескольких посредников (медиаторов).

Председатель комитета по развитию предпринимательства Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов заявил в комментарии сайту "Сегодня", что закон о медиации повысил бы рейтинг Украины в Doing Business.

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По его словам, в Украине сейчас работают боле 5000 медиаторов. Они помогают ускорить процесс разрешения конфликтных вопросов без обращения в суд. Их деятельность, как говорит эксперт, сравнима с игорным бизнесом: они существуют, но не могут платить налоги за свою деятельность.

Легализация, по мнению специалиста, выгодна самим медиаторам, поскольку им важно количество отработанного времени именно в качестве медиатора для повышения профессионального ранга. Сейчас же они оказывают консультационные услуги.

Подробнее о медиаторах читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Как за океаном: кто такие медиаторы и чем они будут заниматься в суде".

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Кабинет министров законопроект медиаторы

Источник: Сегодня

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