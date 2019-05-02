Способ давления или неосторожность: почему Россия пустила по "Дружбе" грязную нефть

В поиске причины нефтяного скандала с РФ эксперты разделились во мнениях

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Беларусь уже ждет поступления качественной нефти из РФ, таким образом будет восстановлена работа одной нитки трубопровода "Дружба". О полном возобновлении можно будет говорить после проведения работ, на что понадобятся несколько месяцев.

Также из-за проблем с качеством российской нефти государственная "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь – Броды" ("Дружба"), обрекая себя на потери от недополучения денег за транзит.

Из-за прокачки РФ несоответствующей стандартам нефти убытки несут и другие европейские страны.

Все это происходило на фоне конфликта России с Украиной и России с Беларусю, что дало основание иностранным журналистам предположить политический расчет в поставках РФ в Европу загрязненной нефти. Разделяют ли украинские эксперты такое предположение, узнавали "Сегодня".

По мнению замдиректора НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева "официальная" Россия не пошла бы на спланированную акцию такого характера. Однако это не говорит об отсутствии злого умысла.

"Это привело к почти миллиардным потерям и потери доверия к "Транснефти" как надежного поставщика качественного сырья, – отмечает он. – Еще проблема – до сих пор никто не знает на 100%, кто же виноват. Потому что названа компания с уставным капиталом 10 тыс. рублей, понятно, она не могла самостоятельно взять и закачать 700 тыс. т нефти в государственный трубопровод – на стратегический объект с ежеминутным контролем по всей трассе… То есть здесь кого-то прикрывают, наверно, кого-то приближенного, возможно, даже к Кремлю".

А директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что решение о запрете поставок нефти и нефтепродуктов из РФ в Украину и экспорт некачественной нефти совпали во времени.

"По-моему, это совпадение произошло… – отметил эксперт. – Потому что загрязненная нефть обнаружилась не только в Украине, Беларуси, но и в Польше, Словакии. К тому же Россия не заинтересована в этом – это подрывает доверие к ней как к поставщику нефти на европейский рынок, а это одна из основных статей дохода российского бюджета".

Причина инцидента с черным золотом, продолжает Омельченко, в решении российского правительства, принятом несколько лет назад.

"Скорее всего, были использованы вещества, которые имели в химическом составе хлористые соединения на старых месторождениях в Татарстане, ближе к Саратову, которые уже отработаны. Но для того, чтобы увеличить отдачу от них, применили вредные растворы. Это кстати было разрешено делать еще в 2012 году решением правительства РФ. Думаю, именно в этом причина", – сказал эксперт.

В то же время заводы самой РФ пострадали мало.

"В основном поставки идут не для потребности российских НПЗ. Хотя там есть Самарский узел, откуда нефть пошла, там есть несколько нефтеперерабатывающих заводов, но сообщений относительно поставок некачественной нефти на Самарские заводы не поступало", – рассказал Рябцев.

И уточнил, что очистку нефти произвести не составит труда.

"Достаточно просто нефть откачать, подождать некоторое время и она сама расслоится. Это никаким образом не влияет на качество нефти, что останется. Проблема в том, чтобы, во-первых, найти необходимое количество свободных резервуаров для откачанной нефти с нефтепровода... А во-вторых, нужно определить, как повлияла переработка нефти с хлорсодержащими соединениями на оборудование Мозырского и Новополицкого заводов, потому что они были первыми на пути транспортировки этой нефти и их технологическому оборудованию мог быть нанесен вред. Но там возможны только две проблемы – уменьшение эффективности работы катализатора и образование осадка на внутренних элементах оборудования. С первым можно справиться заменив катализатор или возобновив его. А с другим стоит бороться после проведения планового технического обслуживания оборудования. То есть здесь нет катастрофы", – резюмировал Рябцев.

Напомним, "Белнефтехим" зафиксировал проблемы с качеством российской нефти 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в поступающей нефти Urals в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. Из-за этого оба белорусских НПЗ – Мозырский и "Нафтан" – сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Позже в России подтвердили факт загрязнения нефти дихлорэтаном – токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов. Это вещество обладает сильными коррозийными свойствами.

23 апреляБеларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

А 25 апреля украинская государственная "Укртранснафта"приостановила транзит российской нефти плохого качества по магистральному нефтепроводу "Мозырь – Броды" ("Дружба"). Аналогичные решение приняли операторы участков нефтепровода в Польше и Словакии.

На этом фонеоптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине выросли, что, по мнению экспертов, не имеет оснований, поскольку дефицита дизеля нет.

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