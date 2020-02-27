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Потребители выиграют от долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии, – YASNO

27 февраля, 17:21

Актуально

При долгосрочных контрактах потребители смогут выбрать более подходящий ценовой пакет

Первый год работы поставщиков в новых условиях рынка электроэнергии можно считать успешным. Состоявшийся анбандлинг – разделение функций поставки электроэнергии и распределения между разными компаниями, перестройка договорной работы с клиентами, адаптация программного обеспечения и сервисов прошли без дополнительных неудобств для потребителей. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко на Украинском энергетическом форуме.

YASNO как поставщик электроэнергии и решений по энергоэффективности работает в новых условиях рынка таким образом, чтобы предложить клиентам лучшие цены и условия расчетов: обеспечивает прогнозирование графика и закупку электроэнергии на оптовом рынке, регулирует небалансы и выполняет всю техническую работу по расчетам с клиентами и рынком.

"Как розничный поставщик, который работает и по свободным и по регулируемым ценам, мы остаемся надежным партнером для клиентов: предприятий коммунальной сферы, бюджетных организаций, и, конечно, бытовых клиентов", – отметил Александр Онищенко.

Сейчас YASNO поставляет электроэнергию 3,5 миллиона клиентов в трех регионах – в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Все продуктовые предложения компании – от энергоэффективных наборов и энергосервиса, до зарядных станций для электромобилей и солнечных крышных панелей – это вклад компании в "зеленый" энергетический переход и энергонезависимость Украины.

"Повышение качества обслуживания клиентов, дистанционные сервисы, новый формат помещений для обслуживания клиентов – энергоофисы, мобильные приложения — являются основным фокусом развития YASNO. При этом опыт прошлого года позволяет нам объективно оценивать имеющиеся риски и проблемные моменты, над которыми всем участникам рынка нужно работать", – сказал Александр Онищенко.

Рынок представляет собой постоянную привязку к "споту", к ценам рынка на сутки вперед. Уже созрела необходимость срочных контрактов на более долгий, чем "сутки вперед", период.

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"Долгосрочные контракты позволят участникам рынка совместно формировать ценовые ожидания, "фиксировать" позицию, дать начало развитию финансовых инструментов, снизить волатильность и непредсказуемость на рынке электроэнергии", – сказал Александр Онищенко.

Он подчеркнул, что от этого выиграют и потребители, которые смогут выбрать более подходящий ценовой пакет: фиксированная цена и возможность прогнозировать свои затраты, или привязка к рыночным индексам и "следованием" за рынком, а возможно – микс того и другого.

Текущая же ситуация с единственным индикатором цены приводит к конкуренции "на грани фола". Часто поставщики в погоне за долей рынка и новыми контрактами игнорируют свои реальные расходы, риски ценовых всплесков. Некоторые пренебрегают резервами на случай задержек с оплатой со стороны крупных клиентов, даже делают предложения со скидкой к текущей цене на рынке "на сутки вперед", не говоря уже о возможных дополнительных затратах, вызванных небалансами.

"Сейчас от этого потребитель ситуативно выигрывает, но он же и разделяет риск возможного дефолта такого поставщика. Практика европейских рынков электроэнергии показывает, что такие взлеты и падения неизбежны. Однако хотелось бы избежать крупных банкротств, так как энергосистема в Украине работает без достаточных финансовых резервов", – сказал Онищенко.

В регулируемой поставке (универсальная услуга) "традиционная" проблема – недостаточное покрытие тарифом операционных затрат, что сдерживает повышение качества обслуживания. Поставщики не имеют ресурсов для покрытия кассовых разрывов, а стоимость небалансов и резервы безнадежных долгов отсутствуют как таковые. Кроме того, формула цены использует исторический уровень цены рынка "на сутки вперед", а корректировка происходит с запозданием на 6 месяцев.

"Мы понимаем, что многие из этих проблем – неотъемлемая часть развивающегося рынка. И успешное движение вперед зависит от вовлечения и взвешенного подхода всех участников. В 2020 году YASNO продолжит следовать намеченным целям по повышению операционной эффективности, развитию новых продуктов и решений для своих клиентов. Мы стремимся расти вместе с рынком и двигаться на опережение", – сказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

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электроэнергия оплата коммунальных услуг YASNO

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