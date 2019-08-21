Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

50 тысяч гривен в месяц: почему сложно определить справедливую зарплату нардепа

21 августа, 06:34

Оклад депутата ВРУ нельзя приравнять к зарплате в министерствах, говорит экономист

Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив

Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив

Зарплата народного депутата, которая вместе с доплатами достигает 50 тысяч гривен, по мнению председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, является хорошей, но недостаточной. Однако определить справедливую зарплату для депутатов ВРУ непросто: нельзя ни оттолкнутся от средней зарплаты по стране, ни использовать алгоритм установления вознаграждения для госслужащих.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

"Чтобы принимать решение об уровне оплаты труда, нужно посмотреть на уровень компетентности тех людей, которые на этих должностях работают, и на уровень зарплаты в частном секторе. Для депутатов это сложная задача, ведь это не должность на госслужбе или в министерстве, где понятен объем ответственности, количество людей в подчинении, объем заданий и т.д.", – говорит эксперт.

Отталкиваться от средней зарплаты в стране не получится, поскольку эта цифра не учитывает теневые доходы граждан, соответственно, не является показательной, считает экономист.

В целом Вышлинский считает, что можно было бы определить перечень требований к должности нардепа, но в таком случае мы бы вышли на зарплату, выше 50 тыс. грн.

"Мы могли бы расписать требования к ним, например, знания законодательства, способность проводить анализ государственной политики. Фактически, это уровень как минимум руководителя департамента генерального директората в органах госвласти (министерства). Там они чистыми получают больше 50 тыс. гривен", – отметил специалист.

Ранее журналисты "Сегодня" подсчитали заработок честных народных депутатов и узнали, какими суммами их могут подкупить менее порядочные коллеги.

Отметим, в Украине 21 июля завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . О том, ем запомнился парламент прошлого созыва, можно почитать в материале "Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента".  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

зарплата нардепы народный депутат ВРУ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мошенники в Украине
Мошенники в Украине "охотятся" на отпускников: ТОП-3 аферыЭкономика
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней
Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривнейФинансы
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
"Продают в пять раз дешевле": Украину заполонила нелегальная водкаЭкономика
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили РоссиюЭкономика
Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?
Польша отменила налог, какие выгоды для заробитчан?Экономика

Новости партнеров

Loading...