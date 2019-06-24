Справок станет меньше: к концу 2019 года украинцы смогут получать 180 электронных услуг

Украина продолжает реформировать систему государственного управления

Бумажных разрешений и справок станет меньше. Уже к концу года украинцы смогут получать 180 электронных услуг. Сейчас их 120.

Украина продолжает реформировать систему государственного управления. В 2018 году заработали более полусотни новых центров админ услуг. Продолжается процесс децентрализации. А вскоре откроют Центр оценивания претендентов на государственную службу. По словам премьера, правительство стало более конкурентоспособным работодателем.

"Когда мы сегодня слышим, что надо создать государство в смартфоне – я могу сказать, что я это всячески поддерживаю. И более того – мы уже это делаем. Чем меньше будет контактов с чиновником, тем будет лучше. Это и прозрачность и эффективность и рациональность. Мы начали менять систему образования, медицины, мы начали менять систему социального обеспечения, все наши решения влияли в том числе и на развитие национальной экономики. На самом деле, все то, что мы имеем сегодня – мы должны защитить и продолжить", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Очень важным следующим этапом является сокращение функций министерств. Сегодня министерства должны быть компактными, государство все же должно быть государством-сервисом, который предоставляет качественные услуги гражданам, но не перегружен различного рода регуляционными и бюрократическими процедурами", – отмечает министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

Отметим, что команда президента сейчас активно работает над внедрением концепции "Государство в смартфоне". Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский обсудил внедрение этой концепции, и пообещал экспертам и организациям IT-сектора полную свободу и помощь в осуществлении проекта.

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