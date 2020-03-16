Среди контрабандных товаров появился новый "хит поставок"

На выходных, 14-15 марта, Таможенная служба совместно с полицией и пограничниками пресекла попытки контрабанды востребованного в Украине товара – медицинских масок. Около 130 000 масок не позволили вывезти за границу. Об этом рассказал глава Таможенной службы Максим Нефьодов.

Как отметил Нефьодов, впервые нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет. Их везут в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, забивают весь салон авто.

"Такой вот бизнес на коронавирусе. Если бы пешие переходы работали, убежден, мы бы увидели и маско-пиджаки", – написал он в Facebook.

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Глава таможни напомнил, что правительство временно ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения, среди которых медицинские маски.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве не контролируют цены производителей на продукты питания, маски и антисептики, вся ответственность за повышенные цены на маски лежит на самих производителях.

Также мы рассказывали о том, что Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. Как сообщил столичный мэр, маски поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация".

А новости "Сегодня" сообщали, что общенациональный карантин продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

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