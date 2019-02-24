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Средний и малый бизнес стал платить больше налогов: в Минфине раскрыли детали

Сегодня, 10:03

В целом за год упрощенная система налогообложения физических и юрлиц в Украине принесла в бюджет примерно 25 млрд грн

Фото: Pixabay
Средний и малый бизнес стал платить больше налогов: в Минфине раскрыли детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/24e/73b/5c724e73ba1db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/24e/73b/5c724e73ba1db.jpg Экономика В целом за год упрощенная система налогообложения физических и юрлиц в Украине принесла в бюджет примерно 25 млрд грн

В Украине выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса, однако в целом этот показатель все еще остается на невысоком уровне – за год их пришло столько, сколько от таможни поступает за месяц, передает "Радіо Свобода", ссылаясь на замминистра финансов Сергея Верланова.

"Если считать плательщиков единого налога третьей группы, то эти поступления увеличились за счет айтишников. Количество физлиц-предпринимателей уменьшилось из-за того, что было введено правило уплаты единого социального взноса, даже если ты не работаешь", – объяснил он.

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В целом, по его словам, в прошлом году сумма отчислений увеличилась на 5 млрд грн.

Кроме того, как говорит Верланов, упрощенная система налогообложения физических и юридических лиц в Украине привнесла в бюджет примерно 25 млрд грн за весь 2018 год.

"25 млрд гривен – это та сумма, которая в среднем поступает за один месяц от таможни", – заявил замминистра.

Напомним, что 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые, в частности, предусматривают увеличение налогообложения посылок из-за рубежа для физических лиц.

Кроме того, мы писали, что в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", который вводит современные принципы эффективного регулирования, создания и ведения бизнеса.

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Тег налоги, налогообложение, малый бизнес, упрощенка, Верланов, средний бизнес

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