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Средняя номинальная зарплата в апреле 2020 выросла: названы цифры

29 мая, 12:56

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В Госстате нашли показатель, который увеличился во время карантина

В апреле 2020 года средняя номинальная зарплата в Украине, где только 35% работников работали в обычном режиме, была на 1,6% больше прошлогодней за тот же период. Такие подсчеты опубликовала Государственная служба статистики.

В ведомстве добавили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2020 года составила 10 430 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы, которая составляет 4 723 грн. По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 8, 9%. Однако за год он вырос на 1,6%.

По информации Госстата, наибольшая номинальная зарплата за прошлый месяц была начислена:

  • в сфере финансовой и страховой деятельности – 20 256 грн;
  • в сфере информации и телекоммуникаций – 18 317 грн;
  • в сфере госуправления и обороны, обязательного социального страхования – 15 041 грн.

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Самые небольшие размеры средних номинальных зарплат, по статистическим данным за апрель 2020 года, отмечены:

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  • в сферах временного размещения и организации питания – 3 500 грн;
  • здравоохранения и предоставления социальной помощи – 7 035 грн;
  • операций с недвижимым имуществом – 7 121 грн.

Напомним, правительство направит 2,2 млрд гривен на материальное обеспечение медиков. 471,1 млн грн будут направлены на материальное обеспечение и страховые выплаты, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19. Еще 1,8 млрд грн предусмотрены на материальное обеспечение.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украину вернулось от 500 тысяч до 2 миллионов граждан, которые до пандемии работали за границей.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты средняя зарплата Госстат

Источник: Сегодня

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